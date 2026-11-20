El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, se reunió en la Ciudad de México con los titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, y de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para dar seguimiento a dos proyectos estratégicos: el Plan Bienestar Metropolitano y la tercera fase de ampliación del Puerto de Altura de Progreso.

Durante el encuentro con el director de Conagua, el mandatario revisó las obras para mejorar el suministro de agua potable y la presión en la red, ampliar el saneamiento y proteger el acuífero. Los trabajos atenderán colonias, comisarías y municipios conurbados de Mérida que registran rezagos históricos.

Además, el Plan Bienestar Metropolitano contempla una inversión de cuatro mil 490.9 millones de pesos durante tres años para proyectos de agua potable, seguridad y movilidad.

El gobernador de Yucatán (3.o de izq.a der.) y el titular de Marina (2.o de izq a der.), ayer, en CDMX. ı Foto: Especial

“Sostuve un encuentro de trabajo con el director general de Conagua, Efraín Morales, para revisar los avances del Plan Bienestar Metropolitano y dar seguimiento a las obras que permitirán mejorar el suministro y la presión del agua potable, ampliar el saneamiento y proteger nuestro acuífero. Trabajamos de la mano con el Gobierno de México, para atender las necesidades de Mérida y su zona metropolitana, y mejorar los servicios para las familias yucatecas”, destacó.

Con el secretario de Marina, Díaz Mena revisó los avances de la tercera etapa de ampliación del Puerto de Altura de Progreso, obra federal que comenzó hace unos días. Esta fase incluye el dragado de más de tres millones de metros cúbicos con la draga Fernando de Magallanes.

Con los trabajos, la superficie portuaria aumentará de 34 a 114 hectáreas, mediante la construcción de dos plataformas de 40 hectáreas cada una. El objetivo es recibir embarcaciones de mayor tamaño, agilizar el movimiento de mercancías y generar empleos.

Las dos primeras etapas ya concluyeron. La primera, a cargo del Gobierno estatal, requirió mil 630 millones de pesos y permitió aumentar la profundidad del canal de 11.75 a 13.30 metros. La segunda, con una inversión privada de 948 millones de pesos de SSA Marine México, incluyó el dragado de la zona de cruceros.

Díaz Mena y la Marina acordaron mantener la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, para garantizar el avance de la obra en los tiempos previstos y reducir las afectaciones.

“En la Ciudad de México, me reuní con el secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para dar seguimiento a la tercera etapa de ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso.

“Este proyecto permitirá recibir embarcaciones de mayor tamaño y fortalecer la conexión comercial de Yucatán con México y el mundo”, destacó.

En ambas reuniones acompañaron al gobernador Dafne López Martínez, coordinador general de Proyectos Estratégicos, y Erik Rihani González, presidente municipal de Progreso.