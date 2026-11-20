La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, advirtió sobre la identificación de un negocio ilícito por parte de líneas de autobuses para la movilización de personas migrantes, con lo que descartó que este fenómeno se vincule principalmente con la delincuencia organizada, como lo aseguró el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

El funcionario planteó la acusación el miércoles, durante su audiencia ante la Cámara de Representantes, en la que aseguró que el crimen organizado en México ha posibilitado el avance de los migrantes hacia su país, por medio de engaños.

“Bajo la administración anterior, los cárteles convirtieron el tráfico de personas en una industria multimillonaria… No se les permitirá entrar a Estados Unidos bajo el mandato del presidente Trump. Nuestra frontera es segura y seguirá siéndolo”, dijo.

Consultada al respecto durante la conferencia matutina, Rodríguez Velázquez comentó que lo que más bien se ha identificado es que dueños de líneas de autobuses han montado una fachada para esconder el traslado ilícito de migrantes.

“En realidad, a veces algunas de las caravanas tienen un tipo de organización donde se ha detectado que son líderes que tienen, incluso… que son dueños de líneas de autobuses, por ejemplo. Entonces la organización, más que del crimen organizado en sí, que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada”, declaró.

Enfatizó que México se hace cargo de atender la migración a partir de una política de respeto a los derechos humanos y sin recurrir a actos violentos. Además, remarcó que la cooperación con EU es como socios, y no bajo términos de subordinación.

“Nosotros lo que decimos es que México está ocupado en la atención de la migración con respeto a los derechos humanos, sin violencia. Y México coopera como socio, digamos, como vecino de Estados Unidos y de los países centroamericanos, pero no como una subordinación, sino como un acuerdo en donde hay una responsabilidad compartida”, declaró.

No obstante, afirmó que si se hacen llegar evidencias sobre la participación de la delincuencia organizada, se procederá contra quienes resulten responsables.: “Entonces estamos nosotros en la disposición siempre de que si hay, evidentemente, se detecta en algún momento que hay responsables sobre tráfico de personas: México ha detenido y seguirá deteniendo a las personas que estén en este tipo de delitos”.

Afirmó que el Gabinete de Seguridad se mantiene al tanto para que en estos casos no haya impunidad y se proceda contra organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

Los señalamientos desde autoridades estadounidenses se dan en el contexto de la reciente derrota del partido republicano frente a los demócratas, en las recientes elecciones intermedias.

Esto fue atribuido por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, a la llegada de migrantes a su país, lo cual también lo llevó a amagar a México con duplicar los aranceles al acero, aluminio y el sector automotriz si éste no contiene el cruce. No obstante, desde el Gobierno de México ya se expuso que desde que el republicano volvió a la Casa Blanca, se ha contenido el avance de 24 caravanas y el flujo migratorio ya se redujo 96 por ciento.