El expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ayer, en el ciclo Diálogos Electorales, organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM.

El extitular presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que enfrenta dos nuevas denuncias penales y advirtió que la investigación abierta por la liquidación que recibió al concluir su cargo podría costarle tres o cuatro años de prisión, incluso si al final se determina que carece de sustento.

En el ciclo Diálogos Electorales organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio (CEAL) con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Córdova defendió el pago que recibió junto con otros exconsejeros. Dijo que el propio Instituto les entregó la liquidación al término de su encargo, como, según él, se ha hecho durante 36 años.

Sostuvo que por ese pago se abrió una investigación que “no tiene ni pies ni cabeza, pero, en el estado actual, te puede costar tres, cuatro años en Almoloya: En un mes tengo dos nuevas denuncias penales”, dijo al identificar como el autor de una de ellas a Eurípides Flores, exrepresentante de Morena ante el INE, quien lo acusa de presuntas irregularidades en la compra de materiales electorales.

Durante la charla, Córdova Vianello mencionó que tenía conocimiento de otra denuncia, aunque no precisó quién la presentó ni por qué acusaciones. También vinculó las denuncias con la controversia por las presuntas irregularidades en la gestión de su sucesora, Guadalupe Taddei.

Con esta situación, afirmó, Morena busca deslindarse del respaldo que dio a Taddei y cuestionó que se señalen posibles responsabilidades administrativas de funcionarios de gestiones anteriores, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que no buscan a la expresidenta del Instituto.

Córdova reconoció que fue un error designar a Taddei al frente del organismo electoral de Sonora en 2014. Explicó que en aquel momento tomó en cuenta su trayectoria de 15 años en materia electoral y recordó que después se discutió la posibilidad de removerla por su manera de conducir el órgano colegiado: “Nunca hubo un consenso para ello, así que todavía terminó su mandato”.

El exconsejero afirmó que Morena impulsó a Taddei para que llegara a la presidencia del INE y que, una vez en el cargo, respaldó la ampliación de sus facultades. También, cuestionó los comentarios del excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, y del expresidente Vicente Fox sobre las elecciones de 2000 y 2006. Además, criticó que Morena ponga en duda esos comicios y los de 2012, mientras reconoce el resultado de 2018, cuando el INE, que él aún presidía, organizó la elección en la que ganó Andrés Manuel López Obrador.