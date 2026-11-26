La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) anunciaron la instalación de cinco boyas de monitoreo a aproximadamente 200 millas náuticas de las costas del Pacífico mexicano, con el objetivo de mejorar los pronósticos meteorológicos y anticipar la emisión de alertas ante fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Los dispositivos transmitirán información en tiempo real sobre las condiciones oceánicas y atmosféricas, lo que permitirá dar seguimiento a la formación y evolución de ciclones tropicales, así como fortalecer las capacidades de respuesta de las autoridades de protección civil.

El buque de investigación oceanográfica “El Puma”, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), zarpó el miércoles 25 de noviembre del puerto de Manzanillo, Colima, para concretar el despliegue de estos instrumentos.

Trabajo en el buque "El Puma". ı Foto: Gobierno de México.

Dicha expedición forma parte del proyecto APIXQUI, denominado Sistema Interinstitucional de Monitoreo Metoceánico y Alerta Temprana de Eventos Extremos, en el que también participa el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

“Su propósito es ampliar la disponibilidad de datos oceanográficos y atmosféricos en el Pacífico mexicano y fortalecer las capacidades nacionales para su análisis y aprovechamiento”, detalló la dependencia naval.

Labores compartidas

Especialistas del CICESE, quienes cuentan con experiencia en el fondeo de equipos en aguas profundas, participan en las labores junto con personal del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC) de la Armada de México.

Además de contribuir a la vigilancia de los sistemas tropicales, la red proporcionará información para que las comunidades costeras cuenten con mayores elementos para tomar decisiones oportunas ante condiciones meteorológicas adversas y favorecerá la seguridad de las operaciones marítimas.

Mediante la colaboración entre las cuatro instituciones, el proyecto busca ampliar las capacidades de observación del litoral mexicano, mejorar la preparación frente a eventos extremos y contribuir a la protección de la vida humana.

La Semar y la Secihti informaron que se instalarán, cinco boyas de monitoreo a aproximadamente 200 millas náuticas de las costas del Pacífico mexicano, con el objetivo de mejorar los pronósticos meteorológicos y anticipar la emisión de alertas ante fenómenos hidrometeorológicos… pic.twitter.com/1GnV1KG4bk — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 26, 2026

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