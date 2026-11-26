Conferencia de prensa de los senadores del PAN, ayer, en el Congreso de la Unión

Acción Nacional amagó con no participar en las elecciones de 2027 si el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene el criterio de asignación de diputaciones plurinominales que permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría legislativa superior a su porcentaje de votos, mientras el partido guinda la calificó de irresponsable y MC exigió corregir la fórmula.

El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, advirtió que “todo está sobre la mesa” y que el partido definirá su estrategia después de la sesión del Consejo General del INE del próximo lunes, en la que se discutirá el criterio de distribución de legisladores plurinominales.

“Si ellos deciden volver a regalarle a Morena 19 por ciento de diputados que los ciudadanos no les dieron, para nosotros el INE está muerto y se van a topar con nosotros”, sostuvo el legislador.

El Dato: La senadora Lilly Téllez llamó a Ariadna Montiel y a Citlalli Hernández a que dejen de robarse los votos. También pidió que procedan contra Taddei y dejen de encubrirla.

Adelantó que el martes anunciarán su postura. Aseguró que, si el INE rectifica, lo reconocerán, pero si mantiene el criterio, llevarán su inconformidad “hasta las últimas consecuencias”. Sostuvo que Morena y sus aliados obtuvieron 54 por ciento de los votos en 2024, pero 73 de las curules, una diferencia de 19 puntos que, a su juicio, distorsionó la voluntad ciudadana.

El senador Marko Cortés llamó a los consejeros a pintar raya con el Gobierno. “Reivindíquense. Manden una señal correcta al país. Libérense de la presión del Gobierno federal y corrijan la enorme distorsión que está ocurriendo en la integración de la Cámara de Diputados”, agregó.

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó la interpretación de la representación proporcional que, dijo, ha favorecido a la coalición gobernante, y exigió al instituto traducir los votos en escaños de manera equitativa.

“Es evidente que la manera en la que se ha interpretado erróneamente el principio de representación proporcional lo único que hace es sobrerrepresentar a la coalición gobernante”, sostuvo.

Advirtió que MC usará todos los recursos disponibles para defender la voluntad popular, aunque evitó fijar postura sobre un posible abandono de la contienda, decisión que, dijo, corresponde a las dirigencias. Insistió en que todos los votos deben contar igual, sin importar si los partidos compiten solos o en coalición.

“Eso es lo justo. Eso es lo equitativo. Eso es lo que cualquier demócrata debería abrazar”, concluyó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, calificó de “gran irresponsabilidad política” que Acción Nacional contemple abandonar la contienda y reprochó que amenace con retirarse pese a que, afirmó, también se ha beneficiado del actual modelo de representación proporcional.

Apeló a la historia del partido y a sus fundadores, Manuel Gómez Morín y Carlos Castillo Peraza, y expresó confianza en que Ricardo Anaya reconsiderará.

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, descartó que las advertencias del PAN pongan en riesgo las elecciones de 2027 y aseguró que el proceso federal y los locales están garantizados. “La elección va a salir. Lo reitero, está garantizado el proceso electoral del 27”, afirmó.

El morenista recordó que los partidos pueden impugnar las decisiones del INE ante el Tribunal Electoral, defendió el criterio y negó que exista sobrerrepresentación de Morena, pues los votos deben contabilizarse por partido, incluso en coalición. Llamó a la oposición a concentrarse en elegir candidatos, pues “la elección se va a decidir el próximo 6 de junio”.