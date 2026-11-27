RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ, en entrevista en la Cámara baja, en imagen de archivo

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, advirtió que Morena y sus aliados podrían imponer con mayoría simple la convocatoria para elegir a la presidenta sustituta del Instituto Nacional Electoral (INE), si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordena someterla a votación del pleno, ante la falta de consenso entre las fuerzas políticas.

El legislador del Verde reconoció que las negociaciones entre los grupos parlamentarios permanecen estancadas, en un escenario que resumió como “50 y 50”, por lo que insistió en mantener el diálogo para lograr un acuerdo unánime antes de que el órgano jurisdiccional resuelva.

12 Presidentes ha tenido el órgano electoral desde su creación

El diferendo surgió porque la Cámara baja no logró un acuerdo para emitir la convocatoria de registro de aspirantes a la presidencia tras la renuncia de Guadalupe Taddei. Actualmente, la consejera Blanca Cruz encabeza el organismo de manera provisional.

El PAN impugnó la falta de emisión de la convocatoria y solicitó que se ordenara someterla a consideración del pleno. Raúl Bolaños explicó que, si el TEPJF da la razón al albiazul, Morena y sus aliados podrían aprobarla con su mayoría simple, sin pactar con la oposición.

Calificó esa posibilidad como el “escenario fatal”, pues tres partidos cuestionarían desde el inicio el procedimiento de designación y, por consecuencia, la elección. “Vale más el consenso”, dijo.

Por ello, consideró que los grupos parlamentarios deben continuar las negociaciones incluso mientras esperan la resolución, pues la determinación no tendría que impedir que intenten construir un acuerdo. Precisó que el juicio busca determinar si la Cámara debe someter a votación la convocatoria o si ha cumplido con su responsabilidad de buscar acuerdos.

El diputado reiteró que su apuesta es evitar que la designación de quien encabezará el INE comience con cuestionamientos, cuando el organismo se prepara para organizar los próximos procesos electorales.