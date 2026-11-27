La Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (Canagraf) pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se realice una investigación a profundidad sobre las compras de insumos a través de intermediarios que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) durante décadas y que, acusó, los desplazaron en el mercado.

La mandataria expuso una carta que esta organización le envió, con relación a las indagatorias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizan en torno a las contrataciones irregulares que se encontraron en el INE y que permitieron que un oligopolio acaparara los contratos.

“Estas prácticas no son nuevas. Durante años, los fabricantes mexicanos hemos sido desplazados en las compras públicas federales, estatales y municipales por intermediarios que no tienen planta, maquinaria ni trabajadores, que acaparan contratos, los subcontratan y los revenden con sobreprecio. Este esquema encarece las compras a costa del erario, castiga a las empresas que sí producen y destruye el empleo formal”, acusaron en el escrito.

Dado este escenario, pidieron a la mandataria que se indague con exhaustividad y se deslinden las responsabilidades y que “nunca más se confunda a estos intermediarios con la industria gráfica nacional”.

La cámara se dijo preparada con más de 20 mil unidades que conforman la industria especializada para asumir responsabilidades en la producción de materiales que el sector público necesita.

Por ello, solicitaron un cambio en las reglas y que las compras sean directamente a los productores de los materiales, ya que consideraron que se optimizarán los recursos del Estado y que la derrama económica llegue directamente a la industria, que a su vez se verá fortalecida y generará mejores y más empleos.

La Presidenta comentó que el Gobierno convocará a los productores para incorporarlos en los planes de optimización de los materiales electorales. No obstante, sugirió que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) también se reúnan con la Cámara para planear las licitaciones rumbo a los comicios de 2027.