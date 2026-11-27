La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Cámara de Diputados debe esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva la queja sobre la convocatoria pendiente para la designación de una nueva presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El llamado surge a raíz del estancamiento del proceso, luego de que el PAN denunció ante el Tribunal un retraso en la emisión de la convocatoria.

La mandataria comentó que la autoridad electoral es la que debe definirse al respecto y San Lázaro debe aguardar hasta conocer el fallo, debido a que, si actúa antes, podría incurrir en una acción contraria a lo que se resuelva. Además, cuestionó que Acción Nacional promoviera tal queja y ahora exija que se continúe con el proceso.

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“Es que tiene que responder el Tribunal. Hay un partido político, el PAN, que presenta una denuncia en el Tribunal Electoral. Pues tiene que resolver, primero que nada, el Tribunal antes de continuar con el proceso, porque la presentó. ¿Entonces, cómo es que presenta la denuncia y luego quiere que continúe el proceso?

“¿Y qué pasó con la denuncia? Entonces, tiene que responder el Tribunal para que... Pues si no, hay un proceso, imagínense, y el Tribunal contesta que “no”. Entonces, tiene que contestar el Tribunal antes de que siga cualquier… Desde el punto de vista, lo hemos analizado internamente, tiene que contestar primero el Tribunal Electoral”, insistió.

También enfatizó que la decisión de quién ocupará la presidencia del INE tras la salida de Guadalupe Taddei por los señalamientos de contrataciones irregulares, es un asunto exclusivo del Congreso, mas no de la Presidencia.

“No, es un asunto del Congreso. Ya dije: la elección de la presidenta del INE es un asunto del Congreso, de la Cámara de Diputados, no es un asunto del Ejecutivo”, declaró.