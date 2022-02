En 47 días van 11,500 peticiones de refugio

El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), Andrés Ramírez, aseguró que desde enero y hasta el 16 de febrero de 2022 se tiene registro 11 mil 561 solicitudes de refugio de migrantes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en territorio nacional, de las cuales, sólo en Chiapas son siete mil 609, es decir, 66 por ciento del total.

En entrevista con La Razón explicó que en los dos primeros meses del año pasado —en el que se ropieron los récords históricos— se registraron 13 mil 473 solicitudes; sin embargo, ante el aumento de solicitudes espera que esa cifra se rebase en lo que resta del mes.

“Seguramente al cierre de febrero de este año vamos a tener más solicitantes que el pasado, ya que vemos que las movilizaciones continúan de manera masiva. Sí está aumentando el flujo migratorio, aparte de que también aumentan las personas que quieren irse a Estados Unidos y pasar por territorio mexicano, en resumen, están aumentando los flujos y las peticiones”, indicó.

El funcionario federal detalló que el peso de los haitianos sigue siendo el mayor en las peticiones, seguido de los hondureños; además, advirtió que están subiendo nacionalidades como la venezolana, pero decrecen los chilenos, que en 2021 anterior tuvieron un repunte. Además, mencionó que son siete estados los que históricamente llevan el peso de las solicitudes en el país: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Ramírez Silva sostuvo que todavía es difícil saber cuántas personas pedirán refugio en México, porque las cifras son muy cambiantes, aunque aclaró que seguramente serán similares a 2021.

Mencionó que los migrantes que llegan a Chiapas tienen dos objetivos: el primero es solicitar la condición de refugio para asegurar su estancia en México, y el segundo, trasladarse a los estados del norte para llegar a Estados Unidos y pedir asilo.

Por ello, precisó que las protestas que se han realizado en los últimos días en la frontera sur, son para exigir visas humanitarias al Instituto Nacional de Migración (INM), ya que la Comar no da ese tipo de documento legal.

“Saben perfectamente bien que la Comar no es una institución que dé constancias migratorias o visas humanitarias, además su intención es viajar, más que refugio, por ello los reclamos son para el INM y no para nosotros. Estamos tratando de mejorar la atención diariamente, no hemos cambiado nada y seguimos trabajando”, expresó.

El comisionado señaló en muchas ocasiones los que dirigen las caravanas les dan información errónea a los migrantes y por ello hacen sus protestas, muchas veces infundadas, porque ellos siguen con la atención.