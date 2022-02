Jueza libera a sospechoso de feminicidio

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) junto con Justicia Pro Persona A.C. y El Día Después denunciaron que Vincent "N", supuesto feminicida de Lucía Delgado Hernández fue absuelto por una jueza a pesar de que existieron pruebas científicas en su contra, por lo cual manifestaron indignación.

Lucía tenía 35 años cuando fue asesinada el 4 de marzo de 2021 en la colonia Condesa de la Ciudad de México (CDMX).

Las organizaciones destacaron en un comunicado que "la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la CDMX integró una investigación científica con perspectiva de género, recabando datos de prueba contundentes para acreditar el delito de feminicidio, como los peritajes en medicina forense, criminalística, fotografía, antropología social, testimoniales, y pruebas científicas irrefutables, como lo es el análisis de telefonía y confrontas de ADN ".

Agregaron que por lo anterior se corroboró la responsabilidad de Vincent "N" en la comisión de los hechos, pero al final, la jueza Norma Elizabeth Marín Ramírez "echó por la borda el trabajo realizado y emitió un fallo absolutorio a favor del agresor".

"A casi un año de los violentos hechos, la respuesta del Poder Judicial de la CDMX es la impunidad, la violación a los principios de imparcialidad y de debida diligencia con perspectiva de género, así como la falta de sensibilidad ante un crimen atroz, y ante la violencia feminicida que se vive en la CDMX ", expresaron.

En entrevista con La Razón, María de la Luz Estrada, directora del OCNF dijo que es muy grave que se dé esta resolución, ya que de nueva cuenta el Poder Judicial es el que echa a perder el trabajo científico de las autoridades , dejando en libertad a una persona que pone en peligro a la sociedad.

"A mí me parece que es muy grave, y consideramos que el problema es el Poder Judicial ya que no se encuentra juzgando con perspectiva de género, además de qué sirve que la Fiscalía haga su trabajo si un juez desecha todas las pruebas. La culpa y responsabilidad de esta resolución es completamente de la jueza, ya que no consideró las pruebas, aunque eran científicas"

La experta señaló que es precisamente por este tipo de fallos que en la Ciudad de México hay feminicidios. "Nosotros nos sorprendimos porque no sabemos si fue por corrupción o ineptitud , pero esta señora no puede seguir en el Poder Judicial porque pone en riesgo a la ciudadanía", explicó.

Por separado, Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF y directora de Justicia Pro Persona, dijo a este diario que hasta el momento no les han avisado acerca del resolutivo, ya que desde diciembre no han acudido a audiencias a pesar de que han seguido hasta este mes.

"No hubo información desde diciembre y ya no acudieron a ninguna audiencia, pero desde ese mes se han realizado al menos seis más, pero no les avisan y no saben nada, hasta ahora que les informamos del fallo".