4T dice que sí habrá cambios a las reformas enviadas por el Ejecutivo

Leonel Godoy, diputado federal de Morena, señaló que es falso que las 18 reformas presentadas por el Ejecutivo, entre ellas la reforma al Poder Judicial (PJ), no “se vaya a mover ni un a coma”, y aclaró que lo vertido en los parlamentos abiertos se tomará en cuenta, pues aseveró que “no nos gustan las chicanadas”.

“Es mentira que las 18 iniciativas del Presidente, entre ellas las reformas al Poder Judicial, no vayan a sufrir modificaciones, que no se vaya a mover ni una coma. No es así. Se va a tomar en cuenta todo aquello que sirva a la figura prevista en la Constitución se dé en nuestro país”, señaló el legislador.

Este viernes se realizó el quinto foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, en la sede de este poder en Veracruz, con el tema “Reforma al Consejo de la Judicatura Federal: Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración”.

Ahí, el legislador insistió en que, tras estos foros, sí realizará las modificaciones pertinentes a la reforma enviada por el Ejecutivo el pasado 5 de febrero: “Vamos a estar muy pendiente de todo aquello que ayuda, no nos gustan las chicanadas, no nos gusta que se pongan obstáculos por oponerse”; además aseguró que tanto el Poder Judicial como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “han quedado a deber”.

Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, recordó que el CJF “si bien posee facultades disciplinarias y sancionadoras, en pocas ocasiones ha investigado o sancionado al personal judicial que incumple con sus deberes e incurre en conductas indebidas”.

El legislador morenista añadió que se han sancionado a 106 servidores públicos, de ellos, el 0.6 por ciento corresponde a sanciones económicas y el 99.4 administrativas, y más del 30 por ciento sólo han sido amonestaciones.

Consideró que el Consejo es un órgano “opaco e ineficiente, con un sistema lento y burocrático, pese a que el Congreso de la Unión le ha otorgado un aumento creciente de recursos, pues del 2010 al 2023 se le aumentaron 45 mil millones de pesos, sin observar mejora en la administración de justicia”.

Ante esto, recalcó que el pueblo mexicano exige una administración de justicia más eficiente para todas y todos, un sistema de justicia pronta, expedita y gratuita. “Tenemos un mandato popular y lo vamos a llevar a cabo”.

En su oportunidad, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, señaló que el PJ “se encuentra ante una gran oportunidad para empezar un proceso de autocrítica, reflexión y aprendizaje, reconociendo aciertos y desaciertos que nos permita ser una mejor institución”.

De igual forma, aseguró que en este ejercicio surgirán planteamientos que abonarán a la creación de un proyecto integral, pues el mensaje que mandó la sociedad, el pasado 2 de junio, no tiene precedentes, al otorgar las condiciones para realizar las transformaciones estructurales que el país necesita.

Precisó que se está ante la sala de un cambio de paradigma del quehacer judicial, dado que es inminente la reforma a la cual hay que sumarse con responsabilidad, objetividad y profesionalismo, anteponiendo los derechos de los justiciables.

En su intervención, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, señaló que el intercambio de ideas y experiencias contribuirán a mejorar el Sistema de Justicia en el país, por lo que deseó éxito en los trabajos, dado que para este Gobierno es imperante que se transforme el PJ y hay un mandato popular para llevar a cabo esa reforma.

A su vez, la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, comentó que el tema de la reforma al CJF es transcendental y se debe profundizar ,porque es importante la transparencia, la igualdad y la justicia para todos. Además, estimó necesario que las y los mexicanos se informen, participen y opinen sobre lo que se está haciendo hoy en esta materia.