"La 4T protege al Cártel de Sinaloa", Labastida advierte "indicios"

El ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, dijo que ve "indicios" de protección al Cártel de Sinaloa en el actual gobierno, toda vez que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha visitado en cuatro ocasiones Badiraguato, corazón de dicha organización criminal, indicó La Silla Rota.

En entrevista con Carmen Aristegui, Labastida Ochoa dijo que son "indicios, como dicen los abogados no pruebas concluyentes".

Cabe recordar durante la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal ha defendió a la madre del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, así como el saludó que le dio de mano al arrancar la pandemia de COVID-19 en 2020.

Asimismo, este jueves López Obrador sostuvo que en el país no hay elementos que adviertan riesgos de violencia en los comicios que se realizarán para renovar las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

te puede interesar Tirador de Oklahoma adquirió un rifle horas antes de matar a 4 en hospital

A un expresidente no lo saludaría porque me afectaría políticamente, pero a la mamá del Chapo sí porque es una mujer mayor, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene odio por ninguno de sus antecesores, sí guarda diferencias y podría saludarlos, pero no de mano, porque afectaría su imagen, en cambio a la mamá de Joaquín Guzmán Loera la saludo porque es una mujer mayor y madre.

“Es muy distinto, un familiar de un delincuente, si no está enjuiciada y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto. Miren en la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio, esas son cosas mayores, las mamás, los hijos, eso no lo van a entender nunca y además no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores”, dijo el mandatario.

Señaló que sus diferencias políticas con los expresidentes no pueden llevarlo a sentir odio hacia ellos. Pero sí evitaría saludarlos, porque no le conviene políticamente.

te puede interesar Catean casas de la abuela de Marlon Botas, presunto feminicida de Montserrat

“Pero de eso a que yo les tenga odio no. Si me encontrara yo a Calderón me encontrara yo a Salinas, a lo mejor los saludaría, a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría”, reconoció Andrés Manuel López Obrador

Pero equivocaron la estrategia y puso como ejemplo la administración de Felipe Calderón, donde se combatía a un cártel para beneficiar los negocios de otro.

“Proteger a un grupo y combatir a los demás, cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud pintar la raya, definir con claridad las fronteras, aquí está la delincuencia, aquí está la autoridad, no voy a proteger a unos para combatir a otros no, el que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas”, señaló el mandatario.

te puede interesar Catean casas de la abuela de Marlon Botas, presunto feminicida de Montserrat

López Obrador criticó que mientras en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, colaborador de Calderón Hinojosa, se lleva a cabo, el exmandatario ha guardado un silencio cómplice.

Otra cosa que resulta inexplicable, dijo el presidente, es la dilación en el proceso y lo comparó con el divorcio de los actores Jhony Deep y Amber Heard se resolvió en cuestión de meses y el exfuncionario mexicano tiene años y no ha sido sentenciado.

“Acaban de resolver lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que acusaban, la señora lo acusaba de maltrato y bueno, ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó seis meses, el proceso judicial. Y lo de García Luna ya lleva años, está rarísimo”, se quejó López Obrador.

LRL