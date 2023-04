4T usará mayoría para frenar nombramientos

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que, pese a que la oposición se ha mantenido intransigente en su demanda de nombrar ya a los comisionados del Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), habrá una votación en contra de la mayoría parlamentaria, que optará por desaparecer al organismo.

“Lo que siempre ha ocurrido en la práctica parlamentaria, no será nuevo, la historia nos enseña lo que ha pasado en el pasado o lo que ha sucedido en años pasados y lo que decida la mayoría del grupo parlamentario y de los aliados es lo que se hará. Van a aprobar de acuerdo con la ley y de acuerdo con la Constitución.

“Están los compañeros, les digo, muy unidos de verdad, el ambiente que se nota es mucha unidad. Quizá uno de los temas que ahora está en el grupo frente a lo que sucedió de la toma de la tribuna, eso haya provocado, fíjense ustedes, paradójicamente, una unidad en Morena, petistas y verdes, hoy está más unido el bloque que simpatiza con el Presidente López Obrador”, afirmó.

Reconoció que estos acontecimientos han debilitado su liderazgo por lo que existe la posibilidad de que sea relevado al frente de la coordinación morenista.

“Normal en este tipo de crisis, entonces no hay ni seguridad, ni tampoco hay una actitud de enfrentar o de mantener una posición forzada, yo lo he puesto a disposición del grupo y he puesto mi posición a disposición de los senadores y las senadoras, soy un hombre que no está casado con puestos”, manifestó.

Sin embargo, al salir de la reunión con el Presidente por la noche, aseguró que la misma “fue para desearle una pronta recuperación”, y no se abordaron temas de la agenda legislativa, la desaparición del Inai o la coordinación de la bancada.

“No hablamos del Inai, no hablamos de los asuntos del Senado, tampoco hablamos de la coordinación, no, pero hasta que los compañeros digan, pero no tratamos eso, simplemente era un saludo cordial, amable, amistoso, con nuestro Presidente “, dijo al salir de Palacio Nacional.