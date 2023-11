Suman 56 muertes de migrantes en estancias del INM

En lo que va de la administración actual, 56 migrantes han perdido la vida en las estancias que administra el Instituto Nacional de Migración (INM).

Infartos, traumas, asfixia, lesiones e intoxicación son las causas de muerte de los migrantes irregulares en estos lugares, y el 2023 es el año que más registro tiene de fallecimientos, cuyo detonante fue el incendio ocurrido el 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en uno de estos centros de retención.

De acuerdo con un informe proporcionado por el INM a La Razón, en 2019 fallecieron cuatro personas; igual número en el 2020; en el 2021 fueron tres decesos; en el 2022, dos más, y para el 2023 fueron 43.

Las nacionalidades de las personas fallecidas son principalmente de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Honduras y Colombia, mientras que los centros donde ocurrieron estos hechos son la Ciudad de México, Tabasco, Coahuila, Chiapas, Chihuahua y Michoacán.

Para la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner, es responsabilidad de las autoridades atender a los extranjeros irregulares desde el momento que son detenidos, por lo que no es permisible que mueran en su custodia y albergue.

“Deben existir protocolos para su atención, debido a que no se puede permitir que los migrantes fallezcan dentro de las instalaciones del INM. Hay lineamientos que deben tener las autoridades cuando están bajo su custodia, al momento de que los detienen”, dijo a este diario.

Señaló que no hay ningún motivo por el que mueran –sea de lo que sea– migrantes dentro de las instalaciones del INM.

Apenas este jueves, el propio INM informó que una persona de nacionalidad cubana falleció en el traslado de la estación migratoria Siglo XXI al Hospital Cofat, en Tapachula, Chiapas.

La dependencia federal notificó a la representación consular de Cuba y se dio aviso a las autoridades periciales, con el fin de que determinen las causas de la muerte, luego de que el pasado 14 de noviembre la persona extranjera llegó a las instalaciones de la estación para solicitar el retorno a su nación.

Respecto al caso de la muerte de 41 migrantes en un centro de retención en Ciudad Juárez, Gretchen Kuhner dijo que, al momento, no hay respuestas claras de las responsabilidades de las autoridades, pues sigue el proceso penal a altos mandos; sin embargo, expuso que los peritajes detallan que hubo mucho tiempo para abrir las puertas de ese centro para que dejaran salir a los migrantes, que perecieron atrapados entre el fuego.

“Es clara la responsabilidad de las autoridades, pues hubo tiempo para abrir las puertas y no lo hicieron. Es una responsabilidad directa del Estado, pues a pesar de que el INM señala que hacen rescates, en los hechos es todo lo contrario”, explicó.

Al referirse al tema, la directora de la iniciativa Agenda Migrante, Eunice Rendón, mencionó que la responsabilidad directa es de las autoridades al tenerlos en custodia, aunque dijo que se deben analizar los casos para saber en qué condiciones o contextos se dan los fallecimientos; sin embargo, mencionó que en los centros deben tener equipo y personal médico para actuar en casos de emergencia.

“Aunque sean sólo 36 horas en detención, se deben priorizar todos los ámbitos de salud y ver cómo llegan los migrantes y cómo se da seguimiento a su estado”, dijo.

Respecto a Ciudad Juárez dijo que el caso sigue abierto, pero acentuó que lo que le parece grave es que la gente que tenía las llaves, o la empresa responsable, no está en juicio, pues las autoridades se fueron por la responsabilidad formal.

Afirmó que, en este caso, más que responsabilidades que pueda haber, es importante analizar la actuación de la empresa, así como los protocolos de atención: “El foco está contra el director del INM, Francisco Garduño, pero más allá de eso, se debe dar seguimiento a otro tipo de personas que estaban en el sitio”.

A pesar de que desde mayo cerraron 33 de las 50 estancias provisionales para su mantenimiento y mejora de atención, al momento se desconoce en qué parte de ese proceso van y cuándo las reabren.

Confronta desalojo a CNDH con la CDHCDMX

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confrontó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), luego de que la instancia capitalina urgió a la nacional investigar los desalojos de personas migrantes en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa del fin de semana.

“Este organismo nacional, sin necesidad de ningún “apremio”, de manera inmediata y en ejercicio de sus funciones, solicitó información (al INM, FGR, SRE, SSC, entre otros) sobre los hechos denunciados, al tiempo que personal de la CNDH realizó visita a la Estación Migratoria Las Agujas, con objeto de verificar la presencia, condiciones y situación de las personas que, eventualmente, hubieran sido trasladadas”, dijo en un comunicado.

“Por eso extraña el comunicado de la CDHCDMX, que, sin tener información, la que con gusto le compartiríamos si fuera el caso, y sin tener esas facultades, pareciera que pretende aparentar que no sabemos nuestras funciones o no estamos trabajando en ellas. (La CNDH) no se distrae en hacer de su labor propaganda ni espectáculo de medios”, añadió el organismo.