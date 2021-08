Van 5 mil presos liberados en este gobierno: Nestora

La senadora de Morena, Nestora Salgado, informó que en lo que va del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador han sido liberados más de cinco mil presos que presentaban irregularidades durante su proceso judicial o por cuestiones humanitarias.

Estimó que, entre miércoles o jueves, el primer mandatario firmará el decreto para excarcelar a personas del fuero federal que no hayan cometido delitos graves, mayores de 65 años con enfermedades crónicas, mayores de 75 años, a víctimas de tortura para inculparse y con más de 10 años sin sentencia.

“En estos tres años se han liberado más de cinco mil personas; la Unidad de Apoyo a la Justicia ha hecho un buen trabajo, se ha logrado bastante, entonces sí poco a poco. Yo tengo mucha fe que mucha gente va a ser liberada, personas mayores que van a tener el beneficio, yo creo que es justo”, dijo.

En entrevista con La Razón rechazó los señalamientos de los opositores de que el Gobierno de la Cuarta Transformación esté liberando delincuentes, narcotraficantes, secuestradores, violadores o asesinos. Por el contrario, abundó, se trata de personas que injustamente fueron detenidas y les fabricaron delitos.

“Yo nunca, nunca, me atrevería a defender a un verdadero delincuente, jamás, porque tampoco estoy de acuerdo que la gente haga sufrir a las familias con un secuestro, un asesinato, una desaparición, con algo; soy una mujer, soy madre, soy ser humano que sé del sufrimiento, he estado con las víctimas”, afirmó.

La senadora dijo que de la lista de 199 personas que entregó a la Secretaría de Gobernación (Segob) en condiciones de obtener su libertad por la Ley de Amnistía, han dejado la cárcel más de 50 por ciento, como recientemente ocurrió con el activista Manuel Valdovinos, preso de manera injusta durante 25 años.

Agregó que los estados donde mayor número de personas encarceladas de la tercera edad, víctimas de tortura o que no han recibido sentencia, son Guerrero, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Jalisco.

“Lo que a mí me llama la atención es el patrón sistemático que utilizan para enjuiciar y encarcelar a alguien, es el mismo patrón, o sea no es posible”, refirió, al destacar que al menos tres entidades señaladas son de las más pobres y donde mayores injusticias se cometen en el sistema judicial.

En su oportunidad, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, se pronunció por revisar caso por caso la excarcelación de presos que fueron presuntamente víctimas de tortura, ya que sería un peligro para la sociedad soltar a delincuentes por el simple hecho de argumentar que fueron sometidos a esa práctica ilegal.

“Esto hace que la gente se pueda atrever a matar sin consecuencia alguna, pero no significa que todos los que están en la cárcel estén por tortura, o que un delincuente que diga que lo torturaron, eso sea suficiente para salir.

“Ahí tendrían que especificar cuáles fueron las pruebas que tomaron bajo tortura y qué otras pruebas hay. Entonces creo que debería ser caso por caso revisado para ver quién realmente no es un peligro para la sociedad sacarlo y quién sí lo es”, advirtió.

En entrevista con este diario, la activista calificó como una incongruencia que el Presidente diga que sacará a los presos que llevan mucho tiempo en la cárcel sin sentencia, pero por otro, meten a prisión preventiva oficiosa muchos delitos que ya no estaban.

“Son una serie de incongruencias. Al principio pensaba que lo que pasaba ‘pues es muy ignorante de las leyes’, sin embargo, ahora no creo eso, sino que pasa por encima de la Constitución sin importarle las leyes porque él cree que es la Constitución”, aseveró.

Dijo no contar con elementos suficientes para asegurar que hay un pacto entre López Obrador y el crimen organizado, pero, expuso, sus acciones demuestran lo contrario, como sus constantes viajes al municipio de Badiraguato, cuna del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

“Pareciera que sí lo hay con la actuación del Presidente, por ejemplo, ha ido ya tres veces a visitar Badiraguato, donde viven más de 13 mil, y sin embargo, nunca ha ido a Aguililla donde la gente muere de miedo por la violencia en el lugar, y municipios más violentos que tiene el país, pues ahí el Presidente ni se para”, apuntó.

Morera Mitre subrayó que no hay estrategia, no tiene “foco” sobre un plan para contener los índices altos de violencia en el país, cuya política de los “abrazos, no balazos” han sido un rotundo fracaso.

“Si el Presidente quiere bajar los homicidios, por ejemplo, tendría que saber cuántos homicidios se cometen y hacia dónde lo quiere llevar y cuál es su meta, con base en eso hacer una estrategia, pero lo que vemos es un desorden absoluto, una falta de estrategia”, lamentó la dirigente de Causa en Común.