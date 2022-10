En 59% de las mañaneras de AMLO se miente: Causa en Común

La organización Causa en Común aseguró que en las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 59 por ciento de lo que se informa no tiene sustento con los datos reales sobre seguridad , debido a que la información es opaca, hay omisiones y mienten de acuerdo a sus intereses.

En conferencia María Elena Morera, directora del organismo, detalló que los resultados no han sido lo esperado, ya que las conferencias solo sirven como mecanismo de ataque y no de transparencia, lo que lleva a un ejercicio de postverdad, en donde el poder decide lo que es verdad a pesar de que no lo sea .

"El 59 por ciento de las respuestas no concuerdan o no tiene sustento, o evitan dar información de la realidad; esto debe ser motivo de preocupación ya que la información clara debe ser fundamental, sobre todo en temas y de seguridad, y no lo es" María Elena Morera, directora de Causa en Común

La activista detalló que la estrategia del Presidente López Obrador fue muy fantasiosa desde un inicio al describirla como “abrazos y no balazos”, además que llegó muy lejos en el tema de la militarización, pues ya se ve como un co-gobierno con lo civil y va en contra de la democracia del país .

"Los ciudadanos no deben dejar de exigir la transparencia en los datos desde el Gobierno federal, pues no se debe resignar a la gente a estar desinformada o tener datos que no son correctos" María Elena Morera, directora de Causa en Común

Causa en Común realizó un ejercicio desde 2018 de solicitar información sobre seguridad y detectó que, en 29 por ciento de los casos , las instituciones evadieron dar información sobre lo solicitado, tras responder con “incompetencia” (15 por ciento) , “inexistencia” (12 por ciento) y “reserva de información” (2 por ciento). En 55 por ciento de las solicitudes, las instituciones “entregaron información sobre todos los cuestionamientos” y en 16 por ciento “entregaron información parcial a algunos cuestionamientos”.

De esta manera se observó que del total de las respuestas proporcionadas por las instituciones federales de seguridad, 59 por ciento no da sustento a las declaraciones sobre seguridad emitidas en las conferencias de prensa matutinas . El 41 por ciento de las respuestas “concuerda totalmente” con las declaraciones, sin que ello signifique veracidad de la información.

El politólogo José Antonio Crespo señaló que el gobierno tiene la tendencia a ocultar información y las mañaneras son en realidad un ejercicio de propaganda, achacando una narrativa polarizada con descalificaciones y de ataques constantes, con información incompleta, sesgada o que no corresponde con los hechos reales.

"Desde luego que parte de lo que ha distinguido al gobierno es la opacidad, a pesar de que se ofreció lo contrario. Se fueron avanzando en diversos temas como la transparencia en administraciones pasadas, pero en esta no, se tapó todo y son omisos, además que se quieren destruir a los organismos que dan la transparencia" María Elena Morera, directora de Causa en Común

Carlos Bravo Regidor, investigador del Colegio de México, detalló que las mañaneras deberían ser un ejercicio de transparencia, sin embargo, cuando se solicitan datos, la Oficina de la Presidencia se niega; esto es, que “es una ficción el ejercicio” más que abonar a la transparencia.

"Es un espectáculo de ilusionismo político que sustituye el ejercicio, pues de nada sirve que el Presidente dé la cara si no lo hace con datos reales. Solo 55 por ciento de las respuestas se entrega de manera parcial y 41 por ciento concuerda con lo dicho en las mañaneras; esto es, que 59 por ciento no hay sustento en las declaraciones en seguridad, todo lo demás es evasión" María Elena Morera, directora de Causa en Común

