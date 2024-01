Acción Nacional entrega a Xóchitl Gálvez constancia como candidata a la presidencia del país

El Partido Acción Nacional (PAN) entregó la constancia como candidata a la Presidencia de la República a Xóchitl Gálvez Ruiz, arropada por la plana mayor de esa fuerza política.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza dijo que el camino no ha sido nada sencillo, pues ha sido de dificultades, retos y perseverancia, por ello, dijo que a partir del 1 de marzo comenzará una nueva etapa de contraste de propuestas con la candidata de Morena. “Para que vean que nosotros sí tenemos con qué y se lo vamos a demostrar a los ciudadanos”, dijo.

Señaló que Junto a Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada están seguros que ganarán la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además, comentó que en Guanajuato tendrán la primera gobernadora, así como seguirá gobernando el PAN en Yucatán con la figura de Renan Barrera.

Estoy muy agradecida con las y los panistas por postularme como su candidata a la Presidencia de la República. #EstamosListoX https://t.co/wWOsLrJ479 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 27, 2024

El dirigente panista hizo un recuento de los cuadros que estarán ene l siguiente proceso electoral, como Lily Téllez, El Travieso Arce o el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez. “Por ello vamos a ganar con Xóchitl Gálvez porque no estás sola y tendrás un gran equipo apoyándote en todo el país. Candidatos echados para adelante que se comprometieron a tener millones de votos, por eso es que les vamos a ganar”, dijo.

Aseveró que si fueran reales las encuestas que presente el Gobierno federal, no estarían atacando a su candidata, por ello, adelantó que a medida que pasan los días se va “apretando más” y auguró un triunfo para la oposición. “Le guste o no al presidente vas a tomar protesta, porque no creo que se quiera ir a su rancho, sino a Reforma a protestar, por eso vas a tener un Congreso fuerte”.

AM