Aclara titular de Sedena compra de departamento; AMLO le ratifica su respaldo

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, confirmó que sí adquirió el departamento que se le atribuye, pero rechazó que haya tenido un costo de 30 millones de pesos.

Puntualizó que el costo que pagó fue de nueve millones y lo compró en obra gris, por lo que incluso fue valuado prácticamente en un costo similar al que lo adquirió a través de un préstamo del Banco del Ejército.

Sobre este departamento que adquirí casi al inicio de la administración, lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris, ese edificio, ese departamento tenía 11 años que había sido construido y los dueños no habían hecho los acabados, tuve la oportunidad de adquirirlo a ese precio, no es cierto que cueste 30 millones de pesos, lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército