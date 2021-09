Activistas identifican 4 rutas rumbo a EU

Organizaciones de la sociedad civil tienen detectadas al menos cuatro rutas migrantes que son las que más utilizan los extranjeros en éxodo desde la frontera sur en Chiapas o Tabasco, hasta el norte del país, con destino en Baja California, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas.

La primera parte desde Tabasco y atraviesa Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La segunda comienza también en Tabasco, pero recorre el centro del país, por Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León, para llegar a Tamaulipas, Nuevo León o Coahuila.

Una tercera inicia en Chiapas, y sigue por Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, hasta llegar a Sonora o Baja California. La cuarta también inicia en Chiapas, y pasa por Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, aunque añade los estados del centro como Aguascalientes, Zacatecas y Durango, para llegar a Coahuila y Chihuahua.

Activistas consultados por La Razón dijeron que los trayectos se realizan a pie, aventón o por algunos transportes, que son utilizados por las redes de tráfico de personas o por las mismas personas que ya saben por dónde llegar sin ser detectados.

Ana Sainz, directora de Sin Fronteras, dijo qué hay múltiples formas en que se mueven los migrantes por las rutas conocidas, ya que son los “polleros” quienes aprovechan los traslados a medida que se van cerrando los caminos por parte de las autoridades, “es por eso que en las zonas de vigilancia no se ven, pero de repente llegana otros estados sin ser detectados”.

Mencionó que también depende del trámite que quieran realizar, porque muchos sólo quieren pasar a EU sin realizar alguna petición, esto es, sin ser detectados, por ello buscan caminos sin vigilancia.

Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, aseguró que los traslados desde el sur de México se llevan a cabo en camiones o por transportes que son poco revisados, ya que es parte de la corrupción que persiste en el Instituto Nacional de Migración (INM), porque semanas antes no se permitió su salida del estado, y de repente aparecieron 15 mil personas en Coahuila.

“Eso fue algo planeado, no sabemos si hay un tema de corrupción, pero pareciera que sí, porque la autoridad les permitió hacerlo, cuando semanas antes no lo podían hacer. Superaron todos los retenes y avanzaron sin ninguna revisión, incluso muchos compraron boletos de autobús y así se trasladaron hasta Coahuila”, dijo, y añadió que no descarta la participación del crimen organizado que controla las rutas.

El activista Luis García Villagrán dijo que la madrugada del 15 de septiembre los extranjeros tomaron sus cosas y salieron del estado sin trabas, a pesar de que los agentes del INM estaban resguardando la zona de Tapachula con camionetas, listos para detener cualquier caravana o éxodo, “nadie les dijo nada, sólo salieron”.