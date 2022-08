El actual gobierno entregó permisos para explotación de acuíferos en Nuevo León: AMLO

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el actual gobierno también entregó permisos de explotación de mantos acuíferos en Nuevo León, los cuales se dieron desde administraciones pasadas.

Señaló que es necesario acabar con la corrupción imperante en las concesiones otorgadas a particulares, pero este problema persiste.

"Para acabar con la corrupción en Nuevo León pedí una revisión sobre los permisos otorgados para extraer agua, pensando que nosotros no entregamos permisos y ¿Qué creen? Que sí, se entregaron permisos, claro nada que ver con gobiernos anteriores por el volumen que concesionaron, pero quién reviso fue el propio director de Conagua", explicó.

Abundó que así como su administración no ha permitido que se entreguen concesiones de minería, pues en el pasado se entregó hasta 60 por ciento del territorio nacional.

En el caso del agua se revisarán todas las concesiones para extraer líquido y no se entregarán a todos los empresarios que las soliciten.

Ejemplificó que México se ha negado a permitir el uso de fracking para obtener hidrocarburos por el alto consumo de agua que requiere esa técnica.

"Conagua no dará concesiones para minería por eso no hemos autorizado el fracking por uso excesivo de agua, no hemos dado ninguna concesión minera desde que estamos en el gobierno", dijo López Obrador.

lem.