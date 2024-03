Acuerda México con Ecuador y Colombia apoyo económico para sus migrantes

México firmó dos cartas de intención con los gobiernos de Ecuador y Colombia para establecer un programa similar como el de Venezuela para llevar a cabo el regreso asistido de sus migrantes, con un apoyo mensual de 110 dólares por persona durante seis meses, anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio, lo tenemos que hacer y se va avanzando. Esto no les gusta a los conservadores, no van a aceptarlo nunca, bueno nada les gusta y menos en estos tiempos de la temporada de calor”, señaló AMLO.

Durante la conferencia matutina, destacó que se busca establecer acuerdos con empresas mexicanas como Femsa y Bimbo que se localizan en esos países sudamericanos para ofrecer empleos a los migrantes repatriados, y no tengan necesidad de salir hacia la frontera con Estados Unidos.

“México es de los países con menos desempleo en el mundo, porque ese es el otro alegato, ¿por qué no se hace en México y se hace con extranjeros? Es una mentalidad también muy reaccionaria, nosotros somos del partido de la fraternidad universal, no creo que por eso me vayan a sancionar”, dijo AMLO.

AMLO afirmó que después de la crisis que se presentó a finales del año pasado con el flujo migratorio hacia EU, ha bajado el número de migrantes en poco más de la mitad al pasar de 12 mil 498 encuentros en diciembre a menos de 5500 al 21 de marzo de este año.

“Sí hemos avanzado y lo vamos a seguir haciendo (…) tuvimos una crisis y ya ha ido bajando el número de migrantes; además se mantiene la entrega de visas temporales de trabajo o aceptación de Estados Unidos de quienes quieren ir a trabajar allá, que dicho sea de paso, también necesitan fuerza de trabajo”, añadió AMLO.

AMLO resaltó que han funcionado los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en varios países de Centroamérica, con el fin de que la gente no se vea obligada a correr riesgos en su intención de llegar a EU.

AMLO recordó que este día se cumple un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida 40 migrantes, por lo cual dijo que no se vuelvan a repetir hechos como este.

Migrantes que intentan llegar a Estados Unidos vía México. Foto: Especial.

AMLO informó que emplear a la Guardia Nacional para proteger, refugiar a migrantes costaría cuatro mil millones de dólares, “sólo lo que tiene que ver con el tránsito”.

AMLO añadió que “en términos de eficacia, pero sobre todo de razones humanitarias, nos conviene más ayudar a que la gente tenga trabajo en sus pueblos y es lo que estamos haciendo, pero hay cuestionamientos porque los conservadores, que eso sí lo puedo decir, lo que no puedo repetir es oligarquía corrupta”.

AMLO cuestionó que los conservadores quieran resolver el problema migratorio por la vía de la fuerza, como el legislador estadounidense, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, que quiere que el gobierno de Joe Biden presione a México para detener la migración y las drogas.

“Es muy difícil que a un legislador estadounidense, con todo respeto, se le convenza de que el problema migratorio, de las drogas, depende mucho de atender las causas y que no se resuelve con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas porque su mentalidad es otra.

“Cómo quieren resolver el problema militarizando las fronteras, con cárceles, con leyes más severas, no piensan que si hay trabajo y hay bienestar la gente vive feliz y se reduce la migración y la violencia, no creen en eso, por eso somos distintos. Ellos son muy autoritarios, fachos”, puntualizó AMLO.

AMLO garantizó la seguridad y protección a la caravana viacrucis migrante con más de 1,500 personas, que salió el lunes de Tapachula, Chiapas, hacia la frontera norte con Estados Unidos,

“La caravana va a ser atendida como siempre y estamos ayudando bastante (…) En todos los casos protegemos, ayudamos, cuidamos a los migrantes”, afirmó AMLO.

AMLO consideró que va ser más complicado en estos meses el tema migratorio, el cual va a ser utilizado por los partidos en Estados Unidos en sus dimes y diretes.

Migrantes en territorio mexicano. Foto: Especial.

“Hay que estar preparados porque va a haber mucho ruido, esperemos que no tanto. Saben por qué puede que no haya tanto sensacionalismo con propósitos electorales, porque estamos precisamente ayudando, atendiendo el problema, las causas en los países y también porque la gente está muy consciente”, dijo AMLO.

