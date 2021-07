AMLO y Maru Campos acuerdan trabajar temas de pobreza y migración en Chihuahua

La gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos, acordó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantener una relación institucional y de coordinación para atender asuntos como el combate a la pobreza, seguridad y lo relacionado con la frontera con Estados Unidos.

Después de una reunión de más de una hora con el primer mandatario en Palacio Nacional, la panista adelantó en entrevista que una de las prioridades de su gobierno será atender el tema de seguridad, así como desarrollo social, principalmente entre la comunidad tarahumara que vive en la zona serrana.

Muy agradecida con el señor Presidente por esta reunión, por esta cita. La verdad es que no nos conocíamos, le agradezco este primer acercamiento que fue un acercamiento de confianza, de buscar las mejores opciones y las mejores prácticas para el estado de Chihuahua, señaló

Agregó que platicaron de muchos temas, el que más trataron fue el de la pobreza en el estado de Chihuahua, el cual "es un tema que en lo particular me mueve mucho y me hizo trabajar de manera muy especial por nuestros hermanos marginados chihuahuenses, y pues coincide", explicó a su salida del encuentro.

Campos Galván mencionó que otro asunto que se puso sobre la mesa fue la relación fronteriza con Estados Unidos, donde se adoptó un compromiso de ir juntos mediante una relación de confianza y comunicación.

Expuso que López Obrador "tiene muchos compromisos para Chihuahua, empezando por el Paquete Económico. El paquete económico que se va a entregar en este mes de septiembre, el compromiso de mantener comunicación con la gobernadora, con los chihuahuenses obviamente".

Otro compromiso del primer mandatario es reactivar el hospital de Ciudad Juárez que dejó abandonado el exgobernador César Duarte, mismo que "ya se había comprometido (AMLO), y va a cumplir con su compromiso".

La gobernadora electa informó que pronto viajará el Presidente de la República a Chihuahua, cuya fecha mantuvo en reserva porque "no me corresponde a mí decirla, pero pronto estará con nosotros".

Posteriormente, López Obrador publicó en sus redes sociales que las autoridades tienen la obligación de atender a toda la población, sin distinción de clases, ideas o partidos, mensaje que acompañó con una foto de la reunión con Maru Campos.

Conversé con la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Como siempre lo he dicho, las autoridades tenemos la obligación de atender a todo el pueblo sin distinción de clases, creencias, ideas o partidos, indicó