Acusa Gálvez “ataque sistemático” en su contra

La candidata Xóchitl Gálvez acusó que hay “un ataque sistemático” en redes sociales en su contra, sin embargo, aseguró que a pesar de ello, Morena no tiene manera de ganar el 2 de junio.

“Hay un ataque sistemático en las redes sociales, desde botarga que no me ofende, o sea, creo que está clarísimo que Morena es el partido, es un narcopartido, y eso la gente no se lo va a perdonar”, dijo.

Aseguró que “no hay manera que gane Morena”, pues dijo que la gente se da cuenta de los niveles de inseguridad que viven, además que se da cuenta de la alianza del gobierno con la delincuencia, de la falta de medicina, la falta de tener empleos bien pagados, y del abandono del campo; “entonces, ahí va a haber un voto de castigo bastante fuerte, con todo y lo que hagan”.

Más tarde, acompañada del candidato a la Jefatura de Gobierno capitalino, Santiago Taboada firmó un compromiso por un plan de movilidad seguro y sustentable para la Ciudad de México. En dicho plan, que es acompañado por ambos, se plantea la ampliación de 200 kilómetros de la red del Metro; específicamente en las Líneas 2, 5, 8 y 12, además de modificar todos los sistemas de transporte que actualmente se usan.

Gálvez propuso la creación de un fondo de movilidad para garantizar la realización de proyectos de transporte en los estados del país, debido a que dijo, “se tiene que poner en el centro a las personas y su beneficio”.

“Como creadora de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se creó la ley, pero no se quiso crear el fondo, ese es un pendiente en esta ley y como presidenta de la República lo voy a hacer realidad, porque entonces va a haber dinero para el transporte público para que Taboada amplíe el Metro”, adelantó.

La candidata de la alianza opositora señaló que en la actualidad es necesario aplicar una visión distinta de movilidad, ya que es necesario también, beneficiar a grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, así como a los ciclistas que recorren las calles.

Por su parte, Santiago Taboada dio a conocer su agenda de movilidad para la capital, y entre los temas que destacan se encuentran gratuidad en el Metro para estudiantes de 15 a 25 años, servicio las 24 horas para lugares donde hay actividad nocturna y mantenimiento a las Líneas del Metro 2, 5, 8 y 12. Asimismo, su propuesta contempla ampliar la cobertura de parquímetros, mejora en los reglamentos de tránsito, así como un examen de manejo obligatorio para la obtención de las licencias.

De igual manera propone un fondo para renovar el transporte público, regresar a las fotomultas y conectar las unidades de transporte público al C5, a fin de dar protección a los usuarios.