Ricardo Monreal admite que privilegió su posición al servicio de la 4T

Ante las acusaciones de la oposición en contra Ricardo Monreal que lo señalaron hasta de “mentiroso” en las negociaciones para aprobar los nombramientos del Inai, el coordinador de Morena en el Senado aceptó que antepuso su posición al servicio de la 4T en las negociaciones.

En conferencia de prensa, reconoció que esta es la época “más mala” y de mayor debilidad de sus cinco años como líder parlamentario, pero aseguró que siempre se crece en el castigo.

Además, aseveró que el hecho de que las bancadas de la oposición le repliquen todas sus declaraciones también es porque es parte de su trabajo: “Ellos sabrán si esa es la estrategia correcta y con mi grupo voy a trabajar internamente”.

“Acepto, no me autoengaño y siento que se afectó nuestra relación, incluso les confieso a todas, a todos y a todes que puse por delante mi posición al servicio del movimiento. Si no cumples una función ya de ser interlocutor, de ser un eficaz dirigente o líder, si ya no estás cumpliendo el propósito ni para el movimiento ni para la República, yo no me aferro a los puestos, si la oposición cree que ya no hay confianza, es una opinión que yo voy a respetar, pero hasta el último día que la mayoría decida, voy a intentar de seguir construyendo acuerdos”, manifestó.

Tras insistir en que su posición como coordinador está a disposición de la mayoría legislativa, el senador zacatecano apuntó que ante los ataques en su contra actuará con tolerancia, pero puntualizó que lo que no tolerará es que toquen al Santo Niño de Atocha.

“Voy a actuar con tolerancia, durante toda mi vida me han atacado, cuando no los de oposición hasta los de casa, todo les acepto, menos que se metan con el Santo Niño de Atocha, eso lo repruebo, es intocable, acabo de ir con él, así que vengo con halos no de pureza pero sí de sacudimiento de pecados”, declaró.

Monreal comentó que en el tema del Inai hasta ayer todavía no recibía la notificación de la jueza que les ordenó el nombramiento de los comisionados en un plazo de 48 horas.

“Creo que hasta ayer no llegaba la notificación, pero en todo caso se dará respuesta jurídica a través del departamento jurídico del Senado, las resoluciones del Poder Judicial de la Federación se van a respetar y se va a buscar el mecanismo para resolver este tipo de requerimientos”, dijo.

Aseguró que no va a quitar el dedo del renglón para nombrar a los comisiones y confió en que se pueda convocar a un periodo extraordinario de sesiones, aunque dijo que todavía falta que en la Comisión Permanente se tenga la capacidad de reunir las dos terceras partes para convocarlo en el Senado.

“Las 20 reformas todas se llevaron a cabo bajo estrictos mecanismos de legalidad, no veo que una de ellas tenga visos de ilegalidad o de ser susceptibles de nulidad, de anulación o de invalidez, ha habido muchas teorías sobre eso”, reiteró.

