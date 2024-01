Acusan impunidad en 99% de desapariciones

En México es más fácil ser juzgado por el robo de un gansito, de comida o de una botella de agua que por desaparición forzada, comentó José Esaú Ugalde Bella, padre de un hombre que fue reportado como desaparecido hace tres años en Querétaro.

Las cifras parecen coincidir con su apreciación, toda vez que, de acuerdo con la organización Impunidad Cero, existe un índice de impunidad de 99.6 por ciento en este fenómeno, durante los últimos tres años de que se tiene registro, lo cual se debe a colusión de jueces con delincuentes, retraso en las investigaciones por parte del Ministerio Público o a la falta de denuncias por amenazas de represalias.

Datos de la organización señalan que del 2019 al 2022 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) recibió 35 mil 669 reportes en todo el país, mientras que los jueces estatales sólo emitieron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada cometida por particulares, lo cual representa el 0.4 por ciento del total de casos.

José Ugalde Mejía, Vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

En el reporte Impunidad en delitos de desaparición en México, el colectivo señaló que por la elevada incidencia en personas ausentes y el alto grado de impunidad en la materia, hay una crisis humanitaria en nuestro país.

En el informe, que fue subido a su página web en diciembre pasado, la organización apuntó que en 16 años la tasa de reportes al RNPDNO por cada 100 mil habitantes pasó de 0.3 a 7.

Para José Ugalde Mejía, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, ese 99.6 por ciento de impunidad reportado por la organización civil se queda corto, ya que, en su opinión, el nivel de la falta de sanciones alcanza el 100 por ciento.

“Me atrevo a decir que muchas veces están coludidos el Poder Judicial con los delincuentes, no hay investigaciones, no pasa nada, entonces, es gravísimo el problema de la impunidad que atraviesa el país en desaparecidos y en otras cuestiones”, aseveró.

Édgar Chávez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), declaró a La Razón que el levantamiento de un censo sobre desapariciones en el país, “es más bien una especie de rasurado de las bases de datos y no necesariamente tiene la fiabilidad o una confiabilidad metodológica adecuada”.

Por lo tanto, abundó, hay una duda razonable por parte de los familiares de las víctimas sobre la cifra de más de 16 mil desaparecidos confirmados por la Secretaría de Gobernación (Segob), pues “no necesariamente nos dan fe de la identificación o localización de una persona desaparecida”.

A pesar de la falta de apoyo por parte de las autoridades, José Esaú Ugalde Bella está dispuesto a luchar “hasta el último aliento de mi vida”, alentado por la esperanza de encontrar a su hijo.

El padre buscador dijo a este medio que la estrategia del Poder Judicial de la Federación (PJF) para no avanzar en la búsqueda de la justicia consiste en cambiar a los juzgadores cuando comienzan a presentarse avances en las investigaciones.

“Es frustrante lo que hacen, cambian los jueces, cuando va a haber avances cambian los jueces, llegan otros, comienzan desde cero, retrasan las investigaciones, luego ya van avanzando, pero llega otro y ésa es la estrategia del Poder Judicial para mantener la impunidad”, lamentó.

José Esaú Ugalde Bella, Padre buscador

PAN critica política de seguridad de la 4t

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que por la política de “abrazos a los criminales”, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha roto récords históricos, pero en número de personas muertas, desaparecidas, feminicidios, violaciones y presencia de la delincuencia organizada.

Aseguró que en este sexenio se han registrado 175 mil 187 víctimas de homicidios dolosos, lo que de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se trata de 93 personas asesinadas diariamente en el país en promedio.

“El Gobierno federal claudicó en su obligación de aplicar la ley y hoy México se encuentra entre los países más violentos y con mayor criminalidad del mundo”, refirió el líder del blanquiazul.

Cortés Mendoza alertó sobre el “estrepitoso fracaso de la estrategia de seguridad en el país, que ha permitido que el narcotráfico se extienda en niveles nunca vistos, aumentando los territorios bajo su dominio”.

Expresó: “¿Cuánto más le va a costar a México este fracaso absoluto en seguridad? ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántos más desaparecidos? Las madres ya salen de sus casas no a trabajar sino a buscar a sus hijos desaparecidos y a ellas también las desaparecen, y el Gobierno no las atiende, minimiza su dolor y no se hace cargo de su seguridad”.

El panista agregó que ya es tiempo de establecer una verdadera estrategia para resolver la violencia e inseguridad que vive el país. “Ya basta de vivir con miedo y angustia, es momento de construir un México seguro y en paz. Exigimos acciones contundentes contra la delincuencia y para la tranquilidad de las familias”, aseveró.

Con información de Claudia Arellano