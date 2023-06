Adán Augusto López destaca importancia de adultos mayores para la 4T.

Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, reconoció la importancia que tienen los adultos mayores para el movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su visita en Ciudad Obregón y Navojoa, Sonora, en donde presidió una asamblea informativa con militantes de Morena, el tabasqueño destacó que sin dicho sector de la población no se podría entender la actual administración.

En este sentido, indicó que gracias a la reforma que garantiza que la pensión para adultos mayores en México sea universal, a partir del 1 de enero de 2024 aumentará 25%, lo que significa que pasará de 4 mil 800 pesos bimestrales a 6 mil pesos.

López Hernández acusó a la oposición de pretender eliminar este programa e hizo un llamado a la unidad de los mexicanos para defender los logros que ha tenido la Cuarta Transformación y para continuar y profundizar los cambios logrados hasta ahora.

"Tenemos que defender con todo, porque si no estamos unidos, si no somos leales al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pos estos van a querer regresar por sus fueros, no van a poder porque el pueblo de México es mucha pieza", instó el tabasqueño.

Cabe destacar que en este encuentro López Hernández fue presentado como el alumno y seguidor más notorio del presidente Andrés Manuel López Obrador ante los morenistas que lo recibieron tanto en el Valle del Yaqui como en el Valle del Mayo.

Además, informó que en los primeros nueve días de recorrido gastó un total de 395 mil 683 pesos; entre traslados, hospedaje, alimentos y otros gastos y aseguró que lo hace “sin tener la obligación legal, pero sí la obligación moral”, agregó que así lo irá informando a su partido cada semana.

“Ya entregué a mi partido el comprobante de los gastos que salen de los recursos propios, del ahorro de toda mi vida, eso es lo que yo me he comprometido a hacer”, precisó Adán Augusto López.

Cabe destacar que en días pasados el ex secretario de gobernación estuvo en Los Mochis, Sinaloa, en donde encabezó una asamblea informativa en la que reunió a más de 10 mil personas que le manifestaron su apoyo, además se reunió con empresarios de la región que reconocieron su disposición al diálogo y a ha colaborar.

“Seguiré caminando por todo el país para seguir construyendo este movimiento porque todavía faltan etapas”, aseguró el político tabasqueño.

