AMLO anuncia propuesta de inversionistas para rescatar a Mexicana de Aviación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hay una propuesta de inversionistas mexicanos para rescatar a la aerolínea Mexicana de Aviación, y adelantó que su Gobierno presentará una propuesta para concretar las negociaciones respectivas.

"Hay ya una propuesta de inversionistas mexicanos, yo creo que es lo mismo, es llegar a un acuerdo de los trabajadores con estos empresarios y nosotros ayudamos", afirmó AMLO en conferencia de prensa mañanera.

Aclaró que no se trata de regresar a los rescates como sucedió en el pasado con los gobiernos neoliberales con bancos y aerolíneas que llevaron a crear el llamado Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro).

lee más SCT y aerolíneas acuerdan estrategia para recuperar categoría 1 en seguridad aérea

"Vamos a presentar una propuesta sobre las aerolíneas mexicanas, buscando que no haya rescates, que no se use dinero del presupuesto. Antes se hacía con el Fobaproa que convirtieron deudas privadas en pública, sin consultar a la gente, se dispuso dinero de todos los mexicanos y se tiene que pagar eso", indicó López Obrador.

AMLO remarcó que en el caso de las aerolíneas como Mexicana y Aeroméxico sucedió lo mismo, ya que en el gobierno llamado del cambio verdadero vendieron o entregaron Mexicana de Aviación, y en otra administración también del mismo corte pusieron a la venta a Aeroméxico.

"No hay ya ninguna línea aérea pública como tampoco hay bancos, nada más dejaron dos, el Banco del Ejército y un banco que se llamaba, ya ni recuerdo, ayúdenme, Bansefi, tan importante que ni sabemos cómo se llamaba. La gente ni sabía porque todos los bancos los entregaron", enfatizó.

más para leer Ven en decisión de la FAA, duro golpe para las aerolíneas

López Obrador celebró que en el caso de Aeroméxico ahora con la pandemia lograron la participación de los trabajadores y de los directivos para realizar la reestructuración de su deuda.

"Hicieron compromiso los trabajadores para mantener su fuente de trabajo, aportaron ellos y los directivos hicieron lo propio, se consiguió que un fondo de inversión participara. El caso es que se salvo Aeroméxico, todavía falta que se consolide", subrayó.

El mandatario federal manifestó que su Gobierno busca que estas empresas queden en manos de capitalistas mexicanos, aunque aclaró que no se trata de una obligación o una imposición.

"Estas empresas de origen mexicano, aún con financiamiento extranjero mayoritario deben de seguir siendo de México, dirigidas, administradas por mexicanos, es un planteamiento que hemos hecho en otros casos y por fortuna los que manejan los fondos han aceptado porque no los afecta en nada", finalizó.