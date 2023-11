Adrián Rubalcava anuncia su salida 'irrevocable' del PRI; estas son las razones

El exaspirante a la Jefatura de Gobierno a la Ciudad de México, Adrián Rubalcava renunció al PRI, luego de que las dirigencias del Frente Amplio por México (PRI,PAN y PRD) respaldaron la candidatura del panista Santiago Taboada.

Adrián Rubalcava deja al PRI: por estas son las razones

Rubalcava señaló que “hoy la dirigencia del PRI traiciona a su candidato, simularon un proceso interno, mienten a quienes confiaron en ellos y Xóchitl Gálvez debe saber con quien anda. No es un berrinche, es un reclamo a quien estaba arriba en las encuestas”, aseveró.

Señaló que no estará en un lugar donde no lo quieren y lo maltratan, por ello, anunció que regresará a la alcaldía Cuajimalpa y en días posteriores, avisará cuál es su futuro político.

"Alito" y Rubalcava discutieron fuerte

El alcalde con licencia arremetió en contra del dirigente del PRI, Alejandro Moreno luego de contar, que previamente éste le llamó para avisarle que apoyarían a Taboada, por los que Ruvalcaba enfureció y se insultaron fuerte.

“Ayer se hizo un acuerdo cupular para desaparecer el método en la Ciudad de México. A mi no me invitaron a las mesas de negociación, a pesar de qué iba bien en las encuestas. El dirigente te Alejandro Moreno me envió un mensaje para avisarte que ya no podía luchar por mi”, indicó.

En la conversación posterior, le reclamó a "Alito" acerca de su sentir, por lo que se llenó de insultos y señalamientos; además, señaló que se quejaban de Morena y dijo que son “exactamente iguales”, dijo.

Rubalcava pidió apoyo a Xóchitl Gálvez

Adrián Rubalcava mencionó que a pesar de qué le llamó a Xóchitl Gálvez para pedirle su apoyo, le dijo que no podía hacer nada, ya que era un asunto de los partidos políticos; sin embargo, este sábado la representante del FAM le regresó la llamada, pero ya no le contestó.

Adrián Rubalcava mencionó que no puede aceptar ningún premio de consolación, pues le habían dicho que tendría una senaduría, al dejar el paso libre al PAN.

“No puedo creer que estén apoyando a una persona que tiene vínculos con el crimen, pues está relacionado con los carteles inmobiliarios, incluso, los ya detenidos ya aceptan que Taboada tiene relación en el tema”, dijo.

Mencionó que muchos priistas se quedan callados como el caso de Beatriz Paredes, pero aseguró que ahora comprende la actuación de los que ya renunciaron al partido.

