Adultos mayores acuden a ponerse la vacuna contra COVID-19 con miedo a perder la vida

Aunque están decididos a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, el miedo persiste en los adultos mayores; algunos temores se sustentan en los efectos adversos que el biológico pueda generar en la población vulnerable, mientras que otros creen en la teoría de que la vacuna se creó para reducir a la población del mundo.

Jovita Fabela de 70 años, extrabajadora administrativa del seguro social, dijo a La Razón que ella es diabética, tiene hipertensión, sobrepeso, factores que la hacen más propensa a la enfermedad, por lo que teme efectos adversos de la vacuna contra COVID-19.

“Si me da mucho miedo porque tengo todo, además no sé si soy alérgica a alguno de los componentes de la vacuna, entonces según lo que sé es que lo que te inyectan es una dosis pequeña del virus, pero con mis enfermedades ¿qué tal que me muero?”, declaró, aunque reveló que sí se vacunará cuando las autoridades sanitarias lleguen a su comunidad en Amealco, Querétaro.

Isabel Badillo, de 87 años, vive con su familia en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, aunque en un principio se resistía a vacunarse contra COVID-19, sus hijas ya la convencieron.

“Les digo a mis hijas que tengo miedo, pero me dicen no mamá todo está bien, y yo digo bueno, si es por la salud pues adelante, pero sí tengo miedo porque con tantas cosas pues ya no se sabe si nos vayan a poner algo para que nos muramos más rápido, pero pues estamos en manos de dios, y si es para bien me la pondré”, dijo a La Razón, aunque sus hijas aún no han podido registrarla, debido a que la página está saturada.

Guadalupe Cruz, de 75 años, habitante de Ixtapaluca, Estado de México, y quien trabaja vendiendo ropa en los tianguis, también se declaró con miedo a la vacuna contra COVID-19, pero al igual que el resto, se aplicará el biológico.

