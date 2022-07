Advierte PAN afectaciones diplomáticas por conflicto energético entre México y EU

El vocero del PAN, Marcos Aguilar Vega advirtió que la discusión en materia energética entre México y Estados Unidos amenaza con terminar en un enfrentamiento afectando las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, además de no abonar a frenar la crisis climática.

“Luego de la visita cordial y amable entre el presidente de México y su homólogo en Estados Unidos, parece ser que un tema prioritario no fue abordado, e inició la disputa energética, marcada por la política nacionalista que impulsa la 4T y las condiciones que establece el Tratado de Libre Comercio, comentó.

El panista dijo en un videomensaje que en el corazón del T-MEC hay obligaciones fundamentales sobre comercio e inversión, incluyendo el trato no discriminatorio, mismo que no se está dando debido a la política que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “la cual está por demás decirlo no favorece las energías limpias y renovables”, destacó.

te puede interesar Coparmex advierte sanciones multimillonarias al contravenir T-MEC con política energética

Marcos Aguilar señaló que es evidente que bajo esta circunstancia no llegará más inversión extranjera a México en tiempos post-pandémicos.

No obstante, dijo, uno de los temas más serios de este enfrentamiento para Acción Nacional, es que deja en evidencia la falta de compromisos realistas del gobierno mexicano con el medio ambiente y las futuras generaciones.

“La propuesta de acciones hacia la transición energética para acelerar el tránsito de México hacia un desarrollo sostenible y con una menor huella de carbono en la 4T no existe, finalizó Aguilar Vega.

FBPT