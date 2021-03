Advierte Salgado defensa de su candidatura, incluso ante la SCJN

El candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, aseguró que si el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) cancela su registro, no se quedará con los brazos cruzados e impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“A mí me nombraron coordinador del comité estatal de la Cuarta Transformación, no precandidato… El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados y yo no me voy a rajar”, señaló.

En un mitin en Zihuatanejo, recordó que el partido no lo reconoció como precandidato, sino que fue elegido coordinador de Comités de Defensa del Voto en el estado, por lo que “no hice campaña y no hay gasto que reportar”.

“Hoy se reúnen los consejeros del INE, no sabemos si vayan a darle por ahí (quitarle la candidatura) y, si es así, llegará esto al Trife (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y será el que determinará y, si determina en contra de nosotros, se sigue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego siguen los organismos internacionales”, advirtió el senador con licencia.

Más tarde, tras confirmarse que el INE también retiró a Raúl Morón Orozco su registro como candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, el político y normalista anunció que también acudirá ante el Tribunal Electoral para “impugnar la decisión ilegal del Consejo General del INE, ya que va más allá de sus atribuciones y atenta contra los derechos políticos de los michoacanos”.

Gráfico

Fallo, en menos de una semana

De acuerdo con la legislación electoral vigente, el TEPJF deberá resolver a la brevedad las impugnaciones que se presentarán en contra de la resolución de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes aprobaron retirar diversas candidaturas, la mayoría de Morena, por no presentar sus informes de ingresos y gastos de precampañas.

De acuerdo con expertos en materia electoral consultados por La Razón, la resolución debe darse en menos de una semana. La especialista en ciencias políticas, María Marván, exconsejera del antes Instituto Federal Electoral (IFE), explicó que “los afectados tienen todo el derecho de controvertir la determinación, si consideran que no violaron este asunto de los gastos de precampaña”.

El artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que esto se debe de dar en un plazo no mayor a 96 horas.

“Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable”, señala la legislación.

Los cuatro días corren a partir de la noche de este jueves y el plazo vence la noche lunes 29 de marzo, toda vez que el artículo 7 señala que “durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles”.

Pamela San Martín, abogada de profesión y exconsejera del INE, detalló que si bien los precandidatos tiene un plazo para impugnar, “el Tribunal no”; sin embargo, “por ser un tema de derechos político-electorales, tiene que responder a la brevedad.

“Esperaría que las demandas sean resueltas en menos de una semana, porque los candidatos tendrán que suspender sus campañas en tanto se aclara su situación jurídica”, expuso la exconsejera.

San Martín aclaró que tras la resolución del tribunal, “no hay otra instancia”.

“Pueden ir a la Suprema Corte, pero se va a desechar porque la Corte no ve temas electorales, y pueden ir a un órgano internacional, pero no hay el tiempo suficiente; para recurrir a órganos internacionales se deben agotar todas las instancias nacionales y ya no cuadra con los tiempos electorales”, expuso.

Fiscalizarán a diputados para blindar los comicios

Autoridades de San Lázaro y del Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron ayer un convenio para que los recursos que el Poder Legislativo otorga a diputados que se quieren reelegir sean fiscalizados.

Con ello, se garantizará la equidad en la contienda, aseguró el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

“Establecemos las bases para que el INE pueda solicitar información precisa sobre recursos materiales, humanos o financieros que han sido asignados a los diputados, para el cumplimiento de sus funciones legislativas; ello permitirá garantizar el compromiso constitucional de que los recursos no pueden ser utilizados con fines político-electorales”, detalló el consejero presidente.

En el acto realizado de manera virtual, la presidenta de la Cámara baja, Dulce María Sauri, señaló que el convenio representa el primer intento de formalizar una colaboración institucional que permitirá avanzar en una de las asignaturas pendientes que representa la reelección legislativa.