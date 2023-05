Advierten cierres carreteros en Sonora ante falta de apoyo.

El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora comenzará a realizar cierres en carreteras importantes, ante la falta de apoyo de las autoridades estatales y federales por buscar a sus hijos desaparecidos.

“Ya me harté, ya vamos a comenzar la guerra, ya estoy fastidiada de que solo me den largas y nada de apoyo en la búsqueda de mis hijos. Mañana empezamos el cierre de carreteras para ver quien nos quiere escuchar”, adelantó Ceci Flores Armenta.

En entrevista con La Razón detalló que van a empezar a realizar la toma de carreteras en el estado de Sonora y después a los estados que sean necesarios, debido a que ya son cuatro años sin resultados, por ello, por la mañana empezarán en Bahía de Kino que fue donde desapareció uno de sus hijos.

“Ya no tengo esperanza que esté vivo Marco Antonio, por ello estamos tomando esta decisión. El llamado es a todas las autoridades, porque de nada sirve que hablemos con los gobernadores y secretarios si no, nos hacen caso y no hacen su trabajo”, dijo.

Mencionó que ya no quieren palabras, sino hechos, por ello, esperan que las protestas llamen su atención.

Apenas ayer se dio a conocer que la identidad de la persona que fue localizada haca unos días en Bahía de Quino, no corresponde al hijo de Ceci Flores, a pesar de que había indicios que pudiera ser él. Y es que por una llamada anónima que le aseguró a la madre buscadora el paradero de su hijo, de inmediato salió con el colectivo a realizar la búsqueda al sitio señalado, logrando encontrar restos, pero sin ser los de su familiar.

Lo anterior enfureció a la madre porque es la tercera vez que la llaman y le mencionan el posible paradero, además que Flores Armenta ha sostenido reuniones con el secretario de Gobernación, Adán Augusto y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sin que le hayan dado respuestas, o de acuerdo a la madre, hayan realizado alguna búsqueda, a pesar de que las autoridades aseguraron que la estaban ayudando.

A pesar de que la madre cuenta con protección del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, persisten las amenazas de muerte hacia su persona; sin embargo, Ceci Flores ha mencionado que no importar las consecuencias hasta encontrar a su hijo.