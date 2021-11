Advierten en UNAM ligas de crimen con  caravanas migratorias

Abogados del país aseguraron que las autoridades deben tomarse muy en serio el tema de la migración irregular, porque no es un tema espontáneo y requiere de atención urgente, ya que carece de políticas y es aprovechado por los grupos delictivos para generar recursos económicos.

Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que el fenómeno de la delincuencia organizada es el más grave, ya que muchas de las personas que llevan los éxodos convierten a las caravanas en trata de personas: “esto debe preocuparnos e indagarnos, ya que se utiliza a las caravanas para trata de personas y generación de recursos”.

Durante el Foro “La Migración y las Redes de la Delincuencia”, organizado en la máxima casa de estudios, Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente de la Federación Nacional de Abogados Liberales, dijo que en México y Centroamérica operan varios grupos que se dedican a aprovecharse de los flujos migratorios.

“Los migrantes viven muchos peligros que se traducen en la renta de coyotes, que a su vez compran a grupos criminales en los estados para pasar las aduanas. Además las mujeres las obligan a trabajos sexuales, a otros los secuestran y extorsionan, piden dinero a sus familiares en sus países de origen, aparte de hacinarlos en cajas de tráiler”, explicó.

Los juristas coincidieron en que las causas de la migración son la pobreza, la falta de oportunidades y, en mayor medida, la violencia, ya que no sólo impacta en lo social, sino en lo económico.

José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional de México, detalló que es urgente tomarse en serio la creación de una política nacional migratoria, ya que se carece de ella a través de los años; además por la ausencia de la política, se desconoce qué legislar o qué proponer.

“En este país no hacemos frecuentemente reformas migratorias o leyes en la materia, vemos los fenómenos todos los días, pero no se sabe a quién corresponde atenderlos. El paso de caravanas, su instalación y recorrido no se sabe qué autoridad debe vigilar o sancionar”, aseveró.

Además, señaló que México es un país rico, pero campeón en impunidad; “es decir: es el país ideal para venir a delinquir, ya que tiene dinero y no hay justicia”.

Por ello, dijo, la delincuencia hace de las suyas al aprovecharse de las caravanas, sin que la autoridad los castigue, y así seguirá hasta que no se definan competencias.

Onésimo Piña Ortíz, presidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, aseveró que la migración es un problema grave y bastante difícil, que se relaciona con lo económico, porque la inestabilidad de los países en torno a la inseguridad genera problemas a las empresas, ya que las extorsionan para dejarlas operar.

“Quién va a exponer su capital en un lugar donde hay delincuencia, donde se confiscan empresas o se extorsionan; los gobernantes deben dar seguridad y facilidades ya que los inversionistas van a crear fuentes de trabajo”, dijo.

Alberto Woolrich, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, dijo que se debe analizar la protección de policías y soldados, ya que los migrantes los han agredido: “que se privilegie más los derechos de la gente productiva de la nación que los de esos delincuentes que tanto trastocan la seguridad de nuestra patria”.

El dato: Según cifras del SESNSP, en los primeros 9 meses de 2021 el tráfico de menores aumentó 50 por ciento y la trata de personas, 11.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.

Migrantes son trasladados a la oficina local del INM en Juchitán, Oaxaca, para regularizar su situación, ayer. Foto: Cuartoscuro

Quedan 1,200 personas en el contingente: Segob

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, informó que alrededor de mil 200 personas componen la caravana migrante que atraviesa el territorio nacional y se ubica ahora en Oaxaca, de las cuales, unas 800 ya están siendo regularizadas.

“Está dividida en dos partes, pero sobre la misma ruta, algunos llegan dos o tres horas antes; los últimos llegaron (el jueves), a eso de las nueve de la noche, y está previsto que hoy (ayer) caminen 25 kilómetros para la cabecera municipal de La Ventosa”, detalló.

Durante la conferencia mañanera, destacó que “están en todo momento asistidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), hay también apoyo de los organismos de salud y de vialidad de los estados por los cuales están recorriendo, se les proporciona atención médica, orientación.

“Aproximadamente 800 han sido ya conducidos por el INM, a petición de los mismos integrantes de las caravanas, y se les está haciendo el trámite correspondiente para regularizar su situación migratoria de estancia en lo que se decide si procede que se puedan quedar de manera permanente en el país”, informó.

Cuestionado sobre si el contingente llegará a la Ciudad de México, respondió: “eso depende de ellos. Hay la versión de que van a cambiar de ruta y que no llegarían a la Ciudad de México, hay otros que sostienen que sí”.

Con información de Roberto Cortez Zárate