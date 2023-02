Advierten panistas que si no hay nombramientos del INAI presentarán amparos

Legisladores del PAN anunciaron que si el Senado continúa deteniendo los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), recurrirán a amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa en la sede del Senado, senadores y diputados del blanquiazul reiteraron la advertencia de que el órgano de transparencia quedará paralizado a partir del 1 de abril con la vacante de un tercer comisionado.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, aseveró que no es un asunto de quienes son los comisionados nombrados, sino que en el fondo lo que no quieren los de Morena es que se complete el quórum: “No lo querían en Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) hasta que no vino una resolución de la Corte”, indicó.

Al respecto, la diputada federal panista, María Elena Pérez-Jaén, llamó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, a que no le tenga miedo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y saque adelante los acuerdos sobre los comisionados del INAI.

Dijo que en caso de que continúen con la parálisis en el nombramiento de los comisionados, no se quedarán cruzados de brazos y continuarán con la presentación de amparos.

“De otra manera, los ciudadanos no nos vamos a cruzar de brazos, estaremos interponiendo amparos, en caso de que paralicen al Inai, para que el Poder Judicial resuelva a nuestra favor estos amparos”, manifestó.

Síguenos también en Google News

FBPT