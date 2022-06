Advierten que sería un error inaceptable que “por capricho” AMLO no asista a Cumbre de las Américas

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado, Gina Cruz Blackledge, aseveró que sería un error inaceptable que por capricho de defender a países antidemocráticos el Presidente Andrés Manuel López Obrador no asista a la Cumbre de las Américas.

Aseguró que el hecho de que no participe en el encuentro convocado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría traer repercusiones en la relación bilateral, principalmente en la materialización de algunos acuerdos.

Por ello, la senadora del PAN lamentó que el mandatario federal le dé más importancia a la relación con países antidemocráticos como Cuba, Nicaragua y Venezuela que a la que debería de tener la relación con el principal socio comercial de México.

leer más Quiere personalmente a AMLO en la cumbre

“Es inaceptable que otra vez el capricho del Presidente de no acudir a una cumbre, que es sumamente importante para México, en virtud de que está defendiendo de alguna manera a países antidemocráticos y, sobre todo, representantes de los Estados Unidos han buscado la posibilidad el diálogo con México. Desgraciadamente tenemos un Presidente cerrado a cualquier tipo de diálogo y, sobre todo, que no está viendo por el bien de México, por el bien de nuestros connacionales.

“Y creo yo que sí sería muy importante la participación de nuestro país, lamentable que no suceda, lamentable que no acuda, y que si bien es cierto puede mandar un representante, necesitamos jefe de Estado que no tenemos, un jefe de Estado que represente verdaderamente a los intereses de México”, manifestó.

Cruz Blackledge afirmó que es una falta de diplomacia y de política el que el presidente López Obrador demande el apoyo de Estados Unidos para Centroamérica e intente boicotear esta cumbre.

lemm.