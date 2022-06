Quiere personalmente a AMLO en la cumbre

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere “personalmente” que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acuda a la Cumbre de las Américas la próxima semana, aseguró un alto funcionario de la Casa Blanca, que sigue integrando la lista de invitados ante las amenazas de algunos mandatarios de no asistir al encuentro si se excluye a otros.

“Es difícil confirmar nada hasta que finalmente suceda, pero confiamos en que la cumbre tendrá una muy buena asistencia. Nuestra relación con México es y seguirá siendo positiva. (Biden) quiere personalmente (que López Obrador asista)”, señaló ayer Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.

En conferencia de prensa telefónica con periodistas, el funcionario dijo que el mandatario estadounidense tiene en cuenta la opinión de México y que ha mantenido conversaciones respetuosas con nuestro país sobre el tema.

“Hemos tenido conversaciones muy respetuosas y activas con México y el Presidente mexicano solicitó que Cuba asistiera a la cumbre. Lo que ha hecho esta administración (...) es tratar a los países de la región como nuestros socios, cuyas opiniones tenemos que tomar en cuenta seriamente, ciertamente con México y con otros que han expresado una opinión”, detalló.

Al insistir en que su gobierno tomará pronto “una decisión final” en virtud de “las prerrogativas” que le confiere ser el país anfitrión, González agregó que la participación a la cumbre no impactará a la cooperación entre Estados Unidos y Latinoamérica.

A pesar de las amenazas de los presidentes de México, Bolivia, Honduras y el bloque de 14 naciones del Caribe de no acudir si no se invita a todos los países, dijo que no cree que la polémica generada por no invitar a la cumbre a países como Venezuela o Nicaragua sea “una distracción” para el éxito de ésta.

“Creo que dejaremos que los resultados hablen por sí mismos. No hemos estado tan enfocados en el tema de quién no está invitado, sino más bien en los resultados que queremos lograr en la Cumbre”, refirió.

López Obrador ha condicionado su participación a que se invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua, tres países cuyo modelo político es duramente criticado por EU. También ha dicho que en caso de que él no asista, lo representará el canciller Marcelo Ebrard.

González dijo el miércoles que la lista final de países invitados a la Cumbre, que arranca el lunes en Los Ángeles, aún no ha sido emitida.

Tras varios días de especulaciones, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien también había puesto en duda su viaje a Los Ángeles, confirmó ayer su presencia.

Sin embargo, en su condición de presidente pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), hará referencia a la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela durante su alocución en la cumbre.