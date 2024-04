Sin afectaciones 1400 mexicanos que están en Medio Oriente, tras conflicto Irán-Israel: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que ninguno de los mil 400 mexicanos que se encuentran en países como Israel, Irán, Irak, Arabia Saudita y otros de la región, han resultado afectados por el conflicto en Medio Oriente; llamó a los israelíes a no responder el ataque lanzado el fin de semana por los iraníes.

“Ya tenemos comunicación con todas nuestras embajadas, hoy informó la secretaria de Relaciones Exteriores, (Alicia) Bárcena (…) Nos reportan que todos están bien y estamos pendientes, son como 1400 mexicanos en los distintos países de la región de Medio Oriente”, aseguró AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO habló sobre el conflicto desatado el fin de semana tras los ataques con drones de Irán a Israel, y se pronunció porque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tenga un papel más activo en esta problemática.

“Pienso que tiene que haber más actividad de Naciones Unidas, eso es lo que estamos nosotros sosteniendo, y nos sumamos a lo que se ha venido entendiendo como postura, no es lo definitivo, pero para empezar, que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas como están, porque si no es escalar el conflicto.

“Ojalá, y no hablo del pueblo israelí porque yo creo que está a favor de una solución pacífica al conflicto, hablo de las autoridades, ojalá como una muestra de buena voluntad no lleven a cabo una represalia por lo que hizo Irán, ojalá y no. Cómo le hacemos nosotros aquí, va a parecer muy banal el ejemplo, pero es ya que cada quien se quede con su asunto”, destacó AMLO.

AMLO también opinó que se debe buscar solución de fondo para que cese el fuego en la Franja de Gaza y exista un acuerdo entre Israel y Palestina, “sin que nosotros condenemos a nadie”, basado en la política exterior que establece el artículo 89 de la Constitución que debe haber acuerdo pacífico a las controversias.

AMLO comentó que la instrucción que tiene el representante de México en Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, es que se insista en la postura mexicana de alcanzar una solución pacífica y no la guerra. “Apoyemos la paz, el cese al fuego y la fraternidad universal. ¿Por qué el odio y no el amor?”, cuestionó.

AMLO declaró que no debe entrar en desuso la máxima de que la política entre otras cosas se inventó para evitar la guerra. “¿Qué no se pueden sentar y mantenerse en reunión permanente los mejores diplomáticos de los países que participan o que tienen injerencia en el conflicto, para que recomienden a los jefes de Estado lo que más conviene, pensando en ellos y en la humanidad?”, externó AMLO.

Por último, AMLO refrendó que la postura de nuestro país es la de no condenar a ninguna de las partes sino buscar el diálogo y que cese la guerra, que haya un acuerdo para detenerla.

“Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia-Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina en la Franja de Gaza, y ahora con Irán”, concluyó AMLO.

