Israel pausa reacción por ofensiva de Irán y el mundo le pide mesura

El ejército israelí frenó el contraataque a Irán, pero advirtió que ese régimen pagará por la afrenta, mientras la comunidad global clama por evitar una escalada.

Sin adelantar cuál era esa reacción, se reportó que las Fuerzas de Defensa (FDI) esperaban una orden para cobrar la agresión sin precedentes de la Guardia Revolucionaria, que en “venganza” por el bombardeo que mató a varios mandos en la embajada en Siria lanzó 350 proyectiles contra ciudades israelíes en complicidad con cuatro territorios islámicos.

De último minuto se echó atrás el plan, hecho que medios como Times of Israel atribuyeron a la falta de respaldo aliado, pues Estados Unidos dejó en claro a Tel Aviv que no se sumaría a una represalia, pues la Casa Blanca ratificó que no busca la guerra en Medio Oriente, región que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseveró ya está “al borde del abismo”, tras seis meses del conflicto con Hamas.

Horas después el gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu confirmó que todo quedó en vilo por la falta de consenso entre fuerzas sobre cómo y cuándo atacar, pero con la firme consigna de que el régimen de Ebrahim Raisi sufrirá las consecuencias de la ofensiva que incluyó 120 misiles balísticos, 30 de crucero y 170 drones Shahed.

Según fuentes israelíes se barajó la posibilidad de responder simultáneamente, pero ello no ocurrió para que sus tropas se concentraran en interceptar esta oleada masiva, acto que tuvo éxito, pues nulificaron 99 por ciento de los disparos con 60 toneladas de ojivas y explosivos gracias a su Cúpula de Hierro y el apoyo de EU, Francia y Reino Unido, según un informe del vocero, Daniel Hagari.

También se especuló que la reacción no sería militar. El ministro de Exteriores, Israel Katz, no descarta un golpe económico entre las opciones al llamar a imponer sanciones “devastadoras” contra el régimen que actuó en complicidad con milicias de Irak, Líbano, Siria y Yemen el pasado 13 de abril, ante los que aliados de Tel Aviv prevén medidas diplomáticas luego de que el rival diera en el blanco al vulnerar una base aérea en Neguev, al sur del país, y herir a una niña.

Pero Israel insistió que aguardará por “el momento adecuado” para cobrar el ataque que anticipaban aliados y por el que el presidente de Israel, Isaac Herzog, aseveró que Teherán les declaró la guerra sin justificación y ya levantaron las alertas al reanudar las clases y eliminar la prohibición de reuniones.

Sin embargo, el agresor minimizó la situación en la que el daño fue casi nulo al dar por concluida su “venganza” contra los “sionistas” al reiterar que actuó en legítima defensa tras al ataque del pasado 1 de abril en Damasco y culpar de nuevo a las fuerzas de Netanyahu de matar a más de 30 mil palestinos en Gaza.

Añadió que ya no habrá más ataques a menos de que las fuerzas de Netanyahu intenten tomar represalias.

Y sin claridad en torno a los siguientes pasos de ambas regiones en el mundo prevalece la incertidumbre, pues naciones y organismos alzan las banderas blancas en busca de reducir estas tensiones y llaman a la moderación de Israel, al presionar a éste a no responder a Teherán, por el contrario solucionar la crisis con ese régimen y en Gaza al promover un alto al fuego para liberar a los rehenes que llevan 190 días cautivos.

El G-7, la ONU, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron el ataque iraní que sólo amenaza la estabilidad regional ya crítica con miles de muertos y millones de desplazados, pues pese a esta ofensiva múltiple, Israel continuó su estrategia contra Hamas al atacar a presuntos yihadistas en Khan Younis, uno de los pocos bastiones que quedan de la resistencia islámica en Gaza.

Asimismo, las principales potencias enfatizaron el riesgo de una “escalada incontrolable”; aunque Teherán causó daños mínimos a las potencias y a la ONU lo que les preocupa es la reacción de Benjamin Netanyahu.

Por ello, ayer el caso se llevó al Consejo de Seguridad en una reunión de emergencia. Ahí el embajador israelí, Gilad Erdan, dijo que su objetivo es evidenciar el peligro que representa Teherán, aunque éste atajó que sólo respondió a una agresión, acto en el que fue respaldado por Turquía, Irak y Jordania, al justificar que actuó con apego al derecho internacional, mientras que Rusia criticó el doble rasero que hay en torno a Israel, región que invadió Gaza desde octubre pasado.

Incluso, el enviado turco reconoció que Irán evitó un saldo mortal, al alertar con tiempo que lanzaría esta acción.

En contraste, Ucrania convocó a una respuesta “decidida” para castigar el terror de Irán, cómplice del régimen que invadió su país desde 2022.

Ante la complicidad entre estos regímenes, el presidente Volodimir Zelenski precisó que los mismos drones que amenazan Medio Oriente son los que aterrorizan Europa desde hace dos años; por ello instó a la comunidad mundial a contener el “terror” que intenta someter ahora a esa región, de lo contrario esos regímenes se seguirán aliando para intimidar a otros y desatar conflictos.