Alito descarta PRI-Mor en Cámara de Diputados

El dirigente nacional y diputado del PRI, Alejandro Moreno Alito aseguró que no habrá “PRI-Mor” en la Cámara de Diputados, sin embargo, aclaró que si en algún momento hay una propuesta viable del Ejecutivo se va a respaldar.

Aquí no hay PRI-Mor, aquí no hay nada. Tenemos dos momentos importantes: la coalición Va por México, los compromisos que firmó el PRI son públicos y publicados; diálogos en lo público con todos, acuerdos en lo oscuro por nadie Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Y agregó: "nosotros no somos una oposición recalcitrante y contestataria que mecánicamente habrá de decir no, porque esa no es la esencia del PRI".

lee más 4T va por mayoría en pelea de comisiones

Rubén Moreira: El PRI no estará a favor o en contra de todos los temas

A su vez, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados apuntó que no se puede estar a favor o en contra de todos los temas como bloque opositor, ya que eso desdibujaría a cada partido.

"La alianza Va por México no es un tema monolítico ni tampoco expresa en decir 'no' a todo, incluyendo cosas que puedan ser buenas. Esto no significa romper con Va por México", aseguró.

El coordinador priista explicó que la prioridad presupuestal en 2022 será la distribución de recursos a estados y municipios, así como generación de empleos y estabilización de finanzas.

Gráfico

En cuanto a los puntos de coincidencia con el presupuesto enviado por el Ejecutivo, mencionó que van a respaldar los programas sociales, pero aclaró que estos deben implementarse correctamente.

Además, adelantó que en los próximos días, la alianza del PRI y PRD presentará la propuesta de presupuesto alterno.

En tanto, el diputado Ildefonso Guajardo expuso que si bien se va a aumentar el gasto en inversión, la propuesta se enfoca en proyectos emblemáticos y que se requiere ampliar en materia de infraestructura y estabilidad de las finanzas.

"Pareciera que la crisis del 2020 se tomó nota de ella, pero no se ve reflejada en un cambio sustantivo del ejercicio presupuestal", manifestó.

En tanto, la diputada Blanca Alcalá dijo que en el presupuesto se debe garantizar la suficiencia, transparencia, oportunidad y pertinencia de los 9 mil millones de pesos asignados para el combate a desastres naturales que han afectado a 11 entidades.

"La desaparición de diversos fideicomisos, entre ellos la atención a desastres naturales como el Fonden, ha sido un duro golpe para resolver las situaciones de emergencia que enfrentan las comunidades afectadas", expuso.

EASZ