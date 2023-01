Alejandro Moreno "revienta" plenaria del PRI; Osorio Chong lo acusa de irresponsable

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reventó la plenaria de los senadores priistas, por lo que el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, lo acusó de ser un irresponsable.

Alrededor de las 13:00 horas, el líder nacional del tricolor arribó a la sede senatorial, invitado por senadores como Manuel Añorve y Mario Zamora.

El también diputado federal aseguró que sí fue invitado a participar en la reunión de los senadores del tricolor y agradeció el encuentro con “los que estaban presentes ”: Manuel Añorve, Mario Zamora, Ángel García, Beatriz Paredes, Sylvana Beltrones, Carlos Aceves del Olmo, Claudia Anaya y Jorge Carlos Ramírez Marín.

Al ser cuestionado respecto a si ya no existen diferencias con el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que siempre es respetuoso y que si asistió fue en cumplimiento de su responsabilidad de acompañar a los senadores del partido.

Sin embargo, el líder parlamentario del tricolor aseguró que Alejandro Moreno no estaba invitado a la plenaria y que el acuerdo era que los senadores priistas se reunirían con él tras el cierre de los trabajos legislativos .

"Es la irresponsabilidad en llegar a una reunión en la que él no está siendo convocado. Es como si yo me fuera a parar en este momento al Comité Ejecutivo y me metiera a una reunión en la que no me convocaron, no. No debe de ser, no está el tema de la coordinación, ni siquiera el tema de la dirigencia en la plática, en el diálogo"