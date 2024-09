Anuncian protestas por 10 años de desaparición de normalistas de Ayotzinapa

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, informó este lunes que será a partir del 18 de septiembre que los padres de estos realicen diversas movilizaciones para exigir justicia.

Señaló que aunque las protestas ya empezaron, será el 18 de septiembre cuando inicien de manera oficial, con una serie de manifestaciones.

El próximo 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por ello los padres y madres de los estudiantes, así como alumnos de la Escuela Normal "Raúl Isidro Burgos", a la que pertenecían los desaparecidos, alistan una serie de protestas.

Rosales señaló que el 23 de septiembre los padres de familia de los estudiantes estarán en la Ciudad de México para hacer otros actos de protesta, algunos serán en la Secretaría de Gobernación, otras en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y en Palacio Nacional.

El abogado dijo que los padres están convocando a una marcha nacional el 26 de septiembre que partirá del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, a las 16:00 horas y que el 27 de septiembre van a regresar a Iguala para hacer una ofrenda floral y así van a concluir con las protestas por los 10 años de la desaparición de los normalistas.

El representante legal señaló que por ahora los padres de los normalistas ya no van a tener ninguna reunión con el gobierno actual, debido a que en el último encuentro dejaron claro que ante la falta de resultados no tenía sentido continuar con los encuentros.

"Nosotros hacíamos el análisis de que probablemente no no podría haber cambios profundos en el país, pero en el tema de derechos humanos es bastante plausible poder avanzar; sin embargo, ni esto se pudo, cuando llegó la investigación al Ejército Mexicano, nos queda claro que se atravesaron otros intereses mayores a la justicia y ya no se pudo avanzar", señaló el abogado en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva.

Vidulfo Rosales recordó que el presidente López Obrador se comprometió a resolver la desaparición de los 43 de Ayotzinapa como parte de sus promesas de campaña y de los compromisos de sus administración, incluso creo una comisión especial para encabezar la investigación del caso y señaló que esto no fue cumplido, ´pues el mandatario ya está por salir y no hay respuesta del paradero de los estudiantes.

