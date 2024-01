Alistan reforma contra consumo de fentanilo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que enviará en el paquete de reformas constitucionales una iniciativa para prohibir a nivel nacional el consumo de drogas químicas como el fentanilo, y rechazó que esta medida pretenda criminalizarlo.

“Una de las iniciativas que voy a presentar es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción.

“Es algo que tenemos que cuidar mucho, de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas, y en especial de drogas químicas como el fentanilo, porque son de lo más nocivo, causan muchísimo daño”, señaló en la conferencia mañanera.

Dijo que afortunadamente no se ha extendido en el país el consumo del fentanilo, como sí ocurre en Estados Unidos donde hay un problema grave que al año provoca la muerte de 100 mil jóvenes por sobredosis del opioide y otras drogas químicas.

“La prohibición será constitucional, vamos a actuar con severidad. Yo sostengo que el problema de fondo en Estados Unidos sobre el incremento al consumo del fentanilo y de drogas químicas tiene que ver con una crisis en el estilo de vida, en la pérdida de valores morales, culturales, espirituales”, subrayó.

El mandatario explicó que Guanajuato tiene niveles económicos de los mejores del país, pero algo sucedió y empezó a crecer el consumo de drogas químicas. Por ello, añadió, hoy es de los estados con más homicidios, y esa es la causa principal.

“Entonces no podemos en estos casos voltear a ver a otro lado y seguir hablando del tema, seguir incluso debatiendo, porque esa opinión de que se va a criminalizar el consumo está muy extendida. Vamos a ver si eso conviene o no”, refirió el Jefe del Ejecutivo federal.

Insistió en que su Gobierno planteará dicha reforma a la Constitución, pues “sí se va a prohibir y con severidad, en el caso de estas drogas que son dañinas, en seis meses pueden perder la vida los jóvenes. Eso no lo podemos permitir, claro estamos hablando de enfrentar las causas, proteger a los jóvenes, garantizando el trabajo”.

Dio a conocer que el próximo 17 de febrero se llevará a cabo una jornada en todo el sistema educativo sobre los riesgos que representa el consumo de drogas.

Más adelante, el titular del Poder Ejecutivo federal dio a conocer que también va contra la venta de cigarros electrónicos y vapeadores, ya que se encontró que contienen 25 sustancias que son dañinas para la salud de las personas.

“Tiene que tener límites, no puede permitirse que se comercialice libremente un producto que hace daño, que destruye la salud de las personas, en el caso de los vapeadores. No se puede permitir algo que oculte de qué están hechos los productos, qué sustancias tienen, que es lo que pasa con los vapeadores.

“Se hizo un estudio y se encontraron 25 sustancias químicas dañinas, y qué decían, que no afectaban en nada. ¡Claro! muchísimo dinero de por medio en lo que llaman ‘lobby’, que no es más que coyotaje y corrupción”, afirmó.

Opinó que es lo más antisocial por parte del ministro de la Corte, Javier Laynez, sostener la postura de que se afecta la libertad mercantil al prohibir el uso de vapeadores en el país. “Es muy probable que cuando hablemos del consumo de las drogas, van también a utilizar eso como excusa, el que se afecta la libertad de comercio”, insistió.

López Obrador advirtió que “vamos de nuevo porque estoy convencido de que hacen daño y no podemos ser cómplices o encubridores”.

Por ello, “sí vamos a presentar, así como lo del consumo de drogas químicas, vamos a pedir la prohibición de los vapeadores”, finalizó.

López Obrador celebra “mañaneras” de oposición

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la precandidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, vaya a tener también su conferencia mañanera diaria, como la de él; ojalá que “ahora si tarden más”, pues de lo que se trata es informar a la gente y debatir diversos temas.

“Ahora ya me enteré que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera. Me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace, es que los fifís no crean que se levantan temprano, pero está mucho muy bien, eso es parte de la libertad”, expresó AMLO.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, recordó que hace 20 años cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México instauró la “mañanera”, y salieron los del Partido Acción Nacional (PAN) que a la misma hora iban a informar a la sociedad.

“Ya hay ese antecedente y estuvieron como tres meses, iban al hotel de la Ciudad de México, y (daban) chocolate, café con leche, café con pan, así como a ustedes que les atendemos aquí, bien”, señaló entre risas.

Sin embargo, comentó que “no duraron, pero yo sí espero que ahora sí tarden más, y está muy bien porque es informar, eso es lo que la gente necesita, más información, garantizar el derecho a la información”.

Añadió que se puedan dar debates y exponer distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir, “que haya crítica y réplica, eso es la vida pública, democrática, lo celebro eso”.

Por último, López Obrador rechazó los señalamientos que se han difundido en las últimas semanas de que “se militariza el país, la dictadura, el predominio de la violencia, el riesgo de la democracia. Todo eso es parte de la propaganda y es válido, pero se puede debatir”.