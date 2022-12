'Alito' se expresa mal de diputado del PAN que decidirá sobre su desafuero, revela Layda Sansores

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, expuso una presunta conversación del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en la que junto a su interlocutor se expresa despectivamente de uno de los diputados que tendrá decisión sobre la solicitud de procedencia que hay en contra del líder del tricolor.

En la última emisión del Martes del Jaguar del año, la mandataria presentó la transcripción de una presunta charla entre el priista y el diputado federal del mismo partido, Pablo Angulo Briceño, la cual data de diciembre de 2020.

El intercambio de mensajes arranca con un aviso del legislador quien comunica a Moreno Cárdenas que presionará al también diputado por el PAN, Elías Lixa Abimerhi, respecto a un asunto que no especifica.

Posteriormente, Angulo Briceño dice al líder del PRI que el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés quiere que lo ayude con su reelección al frente del partido, lo cual ocurrió en octubre de 2021.

“Va a salir todo muy bien. Marko mandó a Lixa a decirle que lo ayude para su reelección. Eso quiere Marko, que usted lo ayude”, dijo el diputado del Revolucionario Institucional.

Asimismo, menciona que le reportará si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “de dará palo” a un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que 'Alito' le instruye a prestar atención porque “no podemos cometer ningún error”.

“Estoy en eso, jefe. Ayer hablé con Lixa, le dije que vaya a hablar con ese cabrón a Campeche y le diga que no tiene manera y que ya tome la decisión. Me va a avisar, me enseñó mensaje con él donde le dice: ya cerraste a puerta aquí en México”, responde Angulo Briceño.

Las respuestas de Moreno Cárdenas tildan al diputado panista de “ser puro cuento”, pues con los panistas “no se puede” ya que los acusa de sólo querer ganar tiempo. “Lixa no opera ni verg*”, dice 'Alito'.

Luego de esto, el diputado priista advierte que “si no cumple, le rompo la madre” y para ello viajaría hasta Mérida, ante lo que el dirigente le pide “aguantar”.

“Le hablé, me dijo que garantizó que a mitad de la semana a más tardar. Yo creo que va a cumplir, el lunes llega a México. Aceptó ir al CEN, dudo que tenga tantos huevos para jugarle al pendejo”, escribió Pablo Angulo.

En la conversación también refieren acuerdos entre el PAN y PRI para votar en el mismo sentido el dictamen del Presupuesto de Egresos. “¡Ese put* va a cumplir, jefe”, insulta nuevamente el diputado priista a su compañero panista.

Más tarde, el legislador tricolor comunica a Moreno Cárdenas la revocación del TEPJF a un acuerdo del INE, con el que se vincula a los partidos a postular a siete mujeres para las elecciones del siguiente año.

Al concluir, la gobernadora acusó a 'Alito' de “arreglar todo” por incidir en las decisiones del Tribunal; además, llamó a los demás integrantes de la oposición a “entender” con quién están tratando, en referencia al priista.

El panista aludido en la charla que forma parte de la Comisión Instructora y, junto al coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, representa el único bloque de defensa para Moreno Cárdenas ante el proceso conocido como desafuero que se inició a petición de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

“Hay que dejar en claro, el próximo 15 de diciembre sesiona la Sección Instructora. Lo interesante será ver cómo va a votar Lixa: si le va a servir a los estatutos del PAN o si simplemente ya se le pegó a Lord Brother (Alito) con todo y los insultos”, puntualizó parte del equipo que asiste a la mandatario en la transmisión.

— Layda Sansores (@LaydaSansores) December 14, 2022

