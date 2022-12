PAN arropa a Christian Von Roehrich tras acusaciones de fiscalía capitalina

La plana mayor del PAN, respaldó al diputado local, Christian Von Roehrich tras las acusaciones que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputa en su contra por su relación con el llamado Cártel Inmobiliario.

Dirigentes, senadores, diputados y alcaldes aseguraron que el Gobierno federal y de la Ciudad de México mantienen una persecución política en contra del legislador capitalino, por temas electorales, ya que no pueden ganar lo que perdieron en las urnas.

El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés aseveró que el Gobierno federal amedrenta y persigue a sus enemigos, porque su plan es con “V” de venganza, ya que se está vengando que perdieron el corazón del país.

“Nueve de 16 alcaldías las perdieron, la mayoría de los citadinos no los aprobaron, además la marcha de la sociedad, no de los amenazados y traídos de todo el país, la de a deveras, la que convocó a cientos de miles de ciudadanos a defender al INE; por eso su plan es el de la venganza de un gobierno de cuarta que busca quitarnos a la mala lo que no pudo quitar a la buena”, destacó.

Señaló que busca debilitar a los alcaldes del país quitando los recursos, fondos para la seguridad o del fondeo metropolitano, pero como no le ha alcanzado busca amasar todo el poder en las fiscalías para callarlos, “pero así no, no vamos a permitirlo, hoy estamos aquí para decirle a Claudia Sheinbaum que con el PAN se equivocó y no se lo vamos a permitir, porque aquí estamos y no porque seamos la primera fuerza de oposición, sino porque sabemos lo que representamos”, dijo.

Dijo que la adversidad no los doblegará, sino que los fortalece y reiteró el llamado a la Jefa de Gobierno a terminar con la persecución.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda aseguró que el Gobierno federal y local busca ganar desde la barandilla de la Fiscalía, lo que no pueden ganar en las urnas, pues consideró es una revancha y una vendeta ya que no aguantan que el PAN gobierne el primer cuadro de la capital.

“Sandra cuevas también ha sido víctima de injusticias y todo tiene que ver con lo electoral, empezaron con Anaya, después con el gobernador de Tamaulipas y ahora quieren hacerlo con Christian Von Roehrich”, explicó.

Condenó los temas que de verdad tienen que revisarse e investigarse como la Línea 12 del Metro o los permisos en el Colegio Rébsamen.

Mientras que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera aseveró que las autoridades en el poder persiguen a quien comete el error de disentir, además, dijo que el gobierno local ya cruzó el límite, pues sembró acusaciones con quien es coordinador de diputados locales, y titula la Junta de Coordinación Política.

“Cuenta con absolutamente toda nuestra solidaridad. Si sucede algo que involucre a alguien de Morena no hay que prejuzgar, pero si lo mismo sucede con la oposición inmediatamente todo el peso de la ley”, indicó.

Refirió que existe “vulgarmente” una campaña de persecución, pues jampas se había visto semejante desprestigio hacia una persona, por ello, adelantó que los papeles se van a invertir.

