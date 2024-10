Senadores de oposición tomaron la palabra a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que gobierne con pluralidad, responsabilidad e inclusión, y no continúe el estilo polarizador que estableció su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional y, por el contrario, "le ponga el sello de mujer".

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, comentó que Sheinbaum Pardo tuvo la oportunidad de convocar al diálogo republicano que necesita el país, pero no aludió a los partidos de oposición.

"Todo gobierno democrático dialoga, construye, puede haber coincidencias o no, pero lo importante es dialogar y construir por el país. Y yo creo que hay que dar su tiempo, hay que dar el tiempo para que el gobierno también plantea la visión que está haciendo", dijo.

"Nosotros confiamos en que haya relación, comunicación, un diálogo, (…) tampoco lo hemos planteado desde el PRI de ser una oposición recalcitrante, estar en contra de todo y a favor de nada. Lo que sea benéfico para las familias mexicanas habremos de apoyar y habremos de construir", añadió "Alito" Moreno.

Alejandro Moreno, en el Senado de la República. Foto: X, @alitomorenoc

Que Sheinbaum "le ponga sello de mujer": Marko Cortés

Por su parte, el presidente del PAN, Marko Cortés, se pronunció porque la Presidenta gobierne y atienda a todos los mexicanos, que cambie la actitud, el estilo y deje atrás la polarización que sembró su antecesor, "que no gobierne por ideología o capricho".

Lamentó que en su discurso pronunciado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sheinbaum no volteó a ver a la oposición, no se refirió a la necesidad de la construcción.

Marko Cortés, en la instalación de la Comisión de Organismos Internacionales del Senado, este 2 de octubre. Foto: X, @MarkoCortes

"Que cree su propia historia, que no continúe con este estilo polarizante de López Obrador, que le ponga el sello de mujer, de construcción, de entendimiento de todos. Es una gran oportunidad para México, sí, con esa responsabilidad plural de ser la jefa del Estado mexicano, dialoga con todos, construye con todos y no sigue, no continúa con este esquema de pleito permanente de no escucha", indicó en entrevista en el Senado.

Recordó que el expresidente nunca se reunió con la oposición en seis años, por lo cual confió en que Claudia Sheinbaum sí se reúna con la oposición, con los grupos parlamentarios, "que dialoguemos, que acordemos alguna agenda de temas que beneficien al país. Tiene una gran oportunidad y esperamos que no la despilfarre", puntualizó.

Claudia Sheinbaum es "Presidenta de todos": Morena

En tanto, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que no era necesaria una alusión específica a la oposición, porque ella es Presidenta de todos los mexicanos.

Aunque nunca se dio un encuentro entre López Obrador y la oposición, Mier Velazco aseguró que sí los hubo y que fue la oposición la que se cerró al diálogo.

"Bueno, se reunió en varias ocasiones, sin embargo, hubo una postura explícita por parte de nuestra oposición que impedía. Para que haya un acercamiento se requiere voluntad de ambas partes y no la hubo voluntad por parte de la dirigencia de los partidos en ese momento , por las razones que ustedes quieran", sostuvo.

"Esperemos que las nuevas dirigencias tengan esa voluntad y esa sensibilidad y que comprendan que la política es una ciencia y es la madre en la cual descansan todas las demás ciencias, a la política nada la sustituye y por parte de la Presidenta está esa vocación; por parte de nuestro movimiento también", añadió Mier Velazco.

