AMLO: Se acabaron jueces intocables, serán denunciados

Se acabó el tiempo de que los jueces eran intocables, que vivían en el "castillo de la pureza", y cualquier acto de corrupción será denunciado ante el Consejo de la Judicatura (CJF), afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador tras agradecer al ministro Arturo Zaldívar dar trámite a su queja contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro.

"Y claro que no es intromisión al Poder Judicial, somos respetuosos de la autonomía de los jueces pero no pueden ser intocables, ya se acabó de que no se puede tocar al intocable", aseveró AMLO en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Reconoció la apertura del presidente del CJF para atender la petición de llevar a cabo una investigación al juez Gómez Fierro, si así lo consideran pertinente los consejeros.

Sin embargo, AMLO acotó, el caso "ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos porque son muchos.

"Antes decía yo que el Poder Judicial era como el 'castillo de la pureza', nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro". Andrés Manuel López Obrador

​Presidente de México

AMLO agregó que además de buscar que se atienda la queja contra el juez Juan Pablo Gómez, quien concedió una suspensión provisional contra el decreto de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), es llamar la atención sobre estas actuaciones que resultan atípicas.

"Cómo al día siguiente de que se publica la ley se da la suspensión, y así debe de ser la justicia, tiene que ser expedita, pero por qué en este caso y en otros no. Por qué cuando se trata de negocios jugosos que afectan a la hacienda pública, al interés general, se actúa de esta manera", dijo.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no dejará de denunciar las corruptelas en el caso de los contratos de la industria eléctrica y lo de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como de otras instituciones del Estado.

Indicó que lo de la reforma eléctrica es similar a lo que ocurría con el pago de los impuestos, donde los de arriba no pagaban, se los condonaban, en tanto se obligaba a todo el pueblo a hacerlo.

"Estoy hablando de las grandes corporaciones económicas, comerciales, financieras, de miles de millones de pesos, una gran injusticia, pues es lo mismo o algo parecido con el pago de la luz, resulta que un usuario, un consumidor de clase popular, de clase media, llega a pagar más de lo que pagan esas corporaciones", señaló AMLO.

Destacó que el Gobierno estará pendiente de que no haya abusos o corrupción de jueces, y recordó el caso reciente cuando se pretendió liberar a Ángel Casarrubias, "el mochomo", uno de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa cuando se reveló que la jueza sería sobornada.

AMLO comentó también que lleva dos años tratando de nombrar al titular de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon), pero de facto surgen amparos por parte de los encargados de ese organismo.

"Ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo, por algo será. Entonces presentan amparos, ya también eso, no lo hice por escrito, pedí al consejero jurídico que tratara el tema con el CJF. De qué se trata, por qué quieren permanecer ahí", cuestionó el Presidente López Obrador.

