Cada víctima de descarrilamiento de Tren será acompañada por un servidor público: Segob

El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, dio a conocer que cada una de las familias y víctimas que resultaron del descarrilamiento del Tren Interoceánico serán acompañadas por un servidor público.

Al participar en la conferencia matutina, el funcionario señaló que la instrucción fue girada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de manera que cada una de las personas afectadas reciba asistencia en trámites y demás procesos a enfrentar.

“La Presidenta nos instruyó a que a cada familia la acompañemos un servidor público, que tendrá la responsabilidad de acompañar y apoyar a los familiares para que les ayudemos en los trámites, acciones, gestiones y en todo aquello que necesiten para hacer este momento tan difícil para ellos lo menos complejo posible… Nuestra prioridad es la recuperación de las personas lesionadas y el acompañamiento a las familias de personas fallecidas”, dijo.

Recordó que se habilitó el número 55 2230 2106 para atender a las personas que busquen a sus familiares.

Como parte de esta tarea, indicó que ya hay desplegado un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Gobernador y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para recorrer los hospitales y brindar atención directa.

