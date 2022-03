AMLO acusa al INE de violar la Constitución por no promover revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el Instituto Nacional Electoral (INE) está violando la Constitución al no promover la revocación de mandato, porque dijo que no quieren que se sepa.

Luego de que en la Cámara de Diputados se avaló una reforma para modificar los criterios sobre la propaganda gubernamental, acusó que el órgano electoral funciona a expensas del “bloque conservador”.

“Sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución, en la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa que va a haber una consulta, un ejercicio democrático, es una paradoja, un instituto que debe promover la democracia está en contra de la democracia, no quiere que nadie se entere, para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador, entonces ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas, ni como auténticos jueces, es realmente lamentable y muy cínico”, manifestó.

El titular del Ejecutivo federal aseveró que si no se opta por la vía democrática, entonces buscan dirimir las diferencias con “golpismo mediático”.

En ese contexto, recordó que cuando era presidente electo se reunió con el entonces todavía mandatario Enrique Peña Nieto, quien le dijo que lo traicionaron a pesar de que les condonó impuestos y les dio contratos.

“Le dieron la espalda y hasta lo convirtieron en el payaso de las cachetadas, burlándose de él, entonces esa estrategia golpista no debe de dejar de tener un contrapeso, cuando menos que la gente sepa, tenga información, porque no son las bayonetas, no son los tanques, es el desprestigiar, calumnia, que algo queda”, declaró.

López Obrador insistió en que al hablar de “golpismo” es con periodistas que buscan desprestigiarlo.

