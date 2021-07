AMLO admite que Adán Augusto López se puede integrar a su gabinete; es leal y honesto, destaca

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este lunes que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, tiene amplias posibilidades de integrarse a su gabinete como secretario de Estado, ya que es un hombre leal, íntegro y un buen gobernante, con quien mantiene estrecha relación.

"Adán es un cuadro, un profesional, un buen gobernante, una buena persona, un hombre íntegro, una gente honesta, podría tener un buen desempeño en el Gobierno federal, en una secretaría de Estado.

"Nada más que donde se necesitara porque es trabajador, es responsable, es honesto, es leal, tiene convicciones, ¿qué más?, pero está mejor aquí en la 'república del chocolate'", afirmó AMLO en conferencia de prensa mañanera en Villahermosa, Tabasco.

En las instalaciones militares, AMLO destacó que el Gobernador tabasqueño le ayuda mucho en sus tareas como Presidente de la República, e incluso comentó que le aligera la carga que esté al frente de esta entidad.

"Mi opinión es que a mí me ayuda mucho el que Adán gobierne el estado, me da tranquilidad, ya hablé que me aligera la carga; son 32 entidades federativas y que yo pueda estar seguro de que se va a estar atendiendo a la gente en un estado, además en mi tierra natal es muy importante para mí", subrayó.

Ante el cuestionamiento de un reportero local sobre los rumores de que se integre al Gobierno de la República, López Obrador no dudó en responder: "Pues sí. Sí existe, pero depende de Adán, además de la necesidad que se tiene de contar con un gobernador como Adán, pero sí existe.

"Yo tengo con Adán muy buena relación, nos identificamos bastante y depende de él y del pueblo de Tabasco (que quiera integrarse al gabinete)", resaltó AMLO.

FGR