AMLO advierte que no cederá a chantajes de productores que protestan en Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no aceptará chantajes por parte de los productores de maíz que bloquearon el Aeropuerto Internacional de Culiacán, en Sinaloa, por lo que no cederá ante sus protestas.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, aseveró que este tipo de eventos son una provocación por parte del bloque conservador, a cuyos partidos responsabilizó de encabezar estas movilizaciones para frenar la Cuarta Transformación.

El bloqueo continúa tras haber iniciado desde este martes. Foto: Especial

Subrayó que pese a que paralicen las operaciones de la terminal aérea, "no va a entrar la policía, que se queden ahí, pero no vamos a dejarnos chantajear, por corruptos"

No vamos a usar la fuerza pública, asegura

"Son como 200, entonces cierran el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos, no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto y también, para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública", explicó el presidente.

Además, señaló que lo lamenta mucho "porque se afecta a quienes utilizan el aeropuerto, quienes necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción", declaró.

El mandatario federal también manifestó su rechazo a las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien llamó a los productores a tomar la bodegas de empresas como Gruma, Cargill y Minsa.

AMLO lamenta que el bloqueo afecte a los pasajeros y trabajadores del aeropuerto, pero sentencia que su gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción. Foto: Especial

Conflicto se trata de propaganda 'muy vulgar'

"No, no, no, no, eso no resuelve, deben de entender que se les ha ayudado, se les va a seguir ayudando, pero aquí están metidos los del bloque conservador, ya no puedo mencionar partidos, pero los tengo bien "fildeados", entonces ya no saben qué hacer para afectar la transformación del país , todos esos dirigentes pertenecen a esos partidos del bloque conservador", remarcó.

Aseveró que este conflicto se trata de propaganda "muy vulgar", porque aseguró que el gobierno federal apoya a más de dos millones de productores pequeños, pero no a los grandes que están acostumbrados al subsidio.

"Además de comprarles a siete mil pesos la tonelada, nos comprometimos a comprarles un millón 500 mil toneladas a ese precio, hasta a los que producen en 20 hectáreas y, además, a todos fertilizantes, pero hay unos muy potentes que tienen miles de hectáreas, incluso que tengan parcelas, son empresarios de altos vuelos y políticos, políticos no, politiqueros, entonces toman el Aeropuerto de Culiacán, por cierto, no muchos, porque la mayoría de la gente se da cuenta que estamos ayudando a los productores y a la gente más necesitada", expresó.

DAN